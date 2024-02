Tiene 21 años y crece en el mundo del cuarteto: así es Mara, la hija de Pablo Tamagnini

Mara Tamagnini es una de las tantas jóvenes del cuarteto de Córdoba que se animaron a abrirse paso en el género. La hija de Pablo, cantante de La K´onga, comenzó en el mundo de la música por curiosidad y ahora la rompe en las redes sociales.

Desde chica estuvo metida en las artes porque siempre le gustó cantar, pero ella estudió danza. “Nunca me animaba a esto porque llegaba a pensar que no era tan buena”, contó en una entrevista a La Voz.

Así está hoy Mara, la hija de Pablo Tamagnini que es cantante.

Su carrera inició a los 19 años, en 2022, cuando fue a un estudio para “acompañar a un amigo” y el productor la escuchó cantar a la pasada y se sorprendió con su voz. Desde ese entonces, se metió en una cabina de grabación y “nunca más” salió, contó.

Es así que, la cordobesa se lanzó como solista con el videoclip de la canción “Mal de Amores”. Mientras que, su versión de “Lo siento”, del cantante español Francisco Javier Álvarez Beret, fue un verdadero éxito.

EL ASCENSO CUARTETERO DE MARA TAMGNINI, HIJA DE PABLO

Mara Tamagnini nació en Villa del Rosario y se fue a vivir al Gran Buenos Aires con su mamá cuando apenas tenía 9 meses. “Toda mi vida la hice acá”, remarcó la joven que siempre fue visitada por su padre.

Ante este escenario, Pablo viajaba desde Córdoba a Buenos Aires en un auto verde que le regaló Operación Triunfo y pasaban tiempo juntos. “Tratábamos de hacer todas las actividades juntas, viste y siempre nos pasaba algo, se pincha una goma, teníamos mala suerte”, confesó entre risas la artista.

Mara y Pablo Tamagnini en el Gran Rex (Foto: @tamagninimara)

“¿Te acordás cuando me venías a buscar con el auto verde y nos íbamos ahí a pasear por el abasto?, íbamos al cine y a comer hamburguesas, que es una de nuestras actividades favoritas”, dijo recientemente en un mensaje grabado para su padre.

POR QUÉ MARA TAMAGNINI APOSTÓ AL CUARTETO

A pesar de haber entrado por casualidad, Mara supo desde el primer momento que tenía que apostar por el género característico en Córdoba. “Siempre que pensé en un futuro como cantante, el cuarteto era el género para hacer”, confesó.

No obstante, ella no descarta ninguna posibilidad: “Igual, si surge hacer otra cosa no me cierro a decir ‘toda la vida haré cuarteto, sólo cuarteto´”. En este sentido, ejemplificó que en algún momento le gustaría hacer una bachata.

Por otro lado, la joven tiene una presencia activa en Instagram, TikTok y Youtube. Allí, ostenta 90,2 mil, 65.6k y 4.41k de seguidores, respectivamente. Contenido relacionado a la producción de una canción, videos virales y sus canciones son las bases de sus publicaciones.