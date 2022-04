Las redes sociales son un sinfín de encuentros y desencuentros; y es este caso, se trata de una búsqueda muy especial. A través de un posteo en Twitter, una joven cordobesa intenta encontrar a quien le robó el corazón a la salida del baile de La Konga.

El pasado juves, la banda de cuarteto se presentó en el Complejo Forja, con nutrido público. En este contexto, dos jóvenes se conocieron a la salida del espectáculo pero no lograron preguntarse los nombres. Ahora, la cordobesa lo busca a través de un posteo de Twitter que se volvió viral.

“Para el flaco que cantó conmigo a la salida de La Konga estrofa y estrofa y yo me hice la difícil quiero que sepas que me arrepiento y me enamoré de vos”, escribió Valentina en una publicación que llegó a más de 53 mil personas.

La joven busca al chico que le robó el corazón, a la salida del baile. Foto: Captura de pantalla

Con el correr de los días, la joven fue actualizando la información del encuentro y miles de usuarios se ‘engancharon’ con la búsqueda. “Apareció? Esto llegó a Venezuela”, comentó una twittera. A la fecha, todavía no apareció el enamorado.