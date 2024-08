Aseguran que un familiar de Nico Sattler amenazó a un reconocido periodista de Córdoba: “Tan sucio...”

En las últimas horas, se viralizó un video que muestra cómo un familiar de Nicolás Sattler, integrante de La K’onga, amenazó a un reconocido periodista de Córdoba. La víctima mostró los mensajes que recibió y explotó en vivo.

Un familiar de Nico Sattler amenazó a un periodista de Córdoba

Se trata de Marcelo “Chelo” Meloni, quien conduce el noticiero “La Mañana del C”, que se emite por Canal C. Justamente, en el noticiero, comenzaron a hablar de un partido por la Liga Regional de Fútbol Adrián Beccar Varela.

Marcelo “Chelo” Meloni mostró los mensajes que recibió en vivo. Foto: Canal C

Olimpo Laborde y Sarmiento de Etruria se enfrentan por una fecha del mencionado torneo. Según informaron en Flavia TeVe, la familia de Sattler es sponsor del segundo equipo. “Aparentemente a uno de ellos no le gustó lo que se habló en el programa”, dijo Flavia Pop.

Luego, el programa mostró un recorte donde se aprecian las amenazas contra Meloni y su reacción: “Se ve que alguien le pasó mi número a unos hinchas y me están amenazando, un tal Bruno Satttler.... ¿tan sucio tenés el c/&% que me tenés que amenazar?”.