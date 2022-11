El Consejo de Médicos de Córdoba explicó por qué siguen las asambleas pese al acuerdo con el SEP

A pesar del acuerdo paritario entre el Gobierno de Córdoba y el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) que aúna también a trabajadores de la salud, las asambleas continuarán. El encargado de explicar esta decisión fue el presidente del Consejo de Médicos de Córdoba, Héctor Oviedo (M.P.18157).

“El movimiento emitió un comunicado donde dicen que no se sienten representados por el SEP”, aclaró Oviedo este viernes en diálogo con Arriba Córdoba. En tanto, detalló que “la gran mayoría de los empleados de la salud no están afiliados y por eso no se sienten representados”.

La protesta de los médicos hacia el Patio Olmos, Córdoba. Foto: Pedro Castillo

En este sentido, el tiular del Consejo analizó que en esta oportunidad “se dio que cada centro eligió un representante de una asamblea de los empleados”. Además, aseguró que lo acontecido es un movimiento autoreferencial.

Las reuniones con el Ministerio de Salud de Córdoba

Parte de los trabajadores de la salud se reunió este jueves con el Gobierno provincial previo al acuerdo salarial. “Ayer estuvimos con el Ministerio y nos plantearon una apertura al diálogo e invitaron a conversar todos los sectores”, afirmó Oviedo.

Médicos de Córdoba realizan asambleas en gran parte de la provincia. Foto: Residentes de Córdoba

En paralelo, aseguró: “Ellos (por el Gobierno) están dispuestos a sentarse con los distintos representantes de centros sanatoriales”. Además, contó que hubo un encuentro con el bloque que nuclea a los residentes y contó que el mismo “fue cordial”.

Un posible acuerdo entre la Provincia y los trabajadores de la salud

Sobre la resolución del conflicto latente en toda la provincia, Oviedo señaló que “hay buenas expectativas por una apertura inédita a la charla con todos los sectores”. En tanto, consideró que el Gobierno “entendió la gravedad de la crisis que atraviesa la gente dentro de la salud”.

Por último, avisó que este sábado habrá una nueva asamblea con todos los centros hospitalarios y los representantes designados por cada nosocomio.