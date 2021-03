Perdió Talleres, después de 10 fechas que no lo hacía en condición de local. En su segunda derrota en la Copa de la Liga Profesional y en un 1-0 ante Vélez con un hombre menos por la expulsión de Rafael Pérez, y convirtiendo a Lucas Hoyos en figura.

Por todo esto, Alexander Medina bajó un mensaje alentador: “Vimos al Talleres que todos conocemos. El saldo es negativo porque no ganamos pero recuperamos la escencia. Con muchísimas llegadas, el equipo mereció muchísimo más”.

Y subrayó: “Es el Talleres protagonista que me gusta ver. Hoy nos brindamos al 100 por ciento. El resultado tuvo que haber sido otro. Somos competitivos, vamos al frente”.

El DT uruguayo prefirió no entrar en la discusión por el arbitraje de Darío Herrera, quien sancionó un penal para Vélez, malogrado por Thiago Almada. “No voy a entrar a la polémica del arbitraje, va sonar como excusa. Fue raro y otra vez con Herrera. Dejaremos el análisis para otras personas. A mi no me gustó”.

Después de admitir que quería hablar en persona con Andrés Fassi, quien regresó desde México tras larga ausencia, señaló: “Siempre es buena la presencia del presidente. Vamos a proyectar lo que va a venir”. Lo dijo en referencia también a la ya próxima participación en la Copa Sudamericana. Y sobre los rumores sobre un supuesto interés de Boca por sus servicios, fue tajante: “No tuve contactos con ningún club. Si lo hay, lo va a saber el presidente.