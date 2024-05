DJ y médica, Caro Lewis, la cordobesa que triunfa con su arte en Ibiza: “La música es medicina”

Caro Lewis es una cordobesa que a sus 49 años logró reunir la música y la medicina, sus dos pasiones totalmente diferentes, en un radical estilo de vida. Ahora, ella puede decir que es médica y dj de tech house en las playas de Ibiza.

En diálogo con Vía Córdoba, Caro Lewis, quien también es madre, dermatóloga y especialista en medicina familiar (M.P. 27026/1 y M. E. 12673), contó sus primeros pasos como profesional de la salud y artista, cuáles fueron las claves para lograrlo y cómo la está pasando mientras hace temporada en Europa.

Caro Lewis es dj los fines de semana. Foto: Caro Lewis

LA HISTORIA DE CARO LEWIS, LA MÉDICA Y DJ DE CÓRDOBA

Caro nació en Córdoba Capital, pero se crio en la provincia de Santiago del Estero, donde cursó la primaria y la secundaria en el Colegio Hermanas Franciscanas. Luego, se sometió al famoso test vocacional para saber qué estudiar.

“Hice un test y me dio medicina, hice otro que me dio lo mismo y dije ´ya fue es por ahí'”, rememoró, entre risas, la joven descendiente de una familia de médicos. Por eso, se anotó en la Universidad Nacional de Córdoba.

Caro Lewis es médica desde hace más de 20 años. Foto: Caro Lewis

Como toda estudiante, Caro salía de fiesta con sus amigas a bailar cuarteto, pero en sus ratos libres replicaba lo que hacía de niña y escuchaba música extranjera. “Así descubrí la electrónica”, confesó.

En este sentido, Caro recordó que desde chica siempre le gustó bailar, estar en el escenario de los actos escolares y participar en todo lo que tenga a la música como protagonista. Por eso, le sorprendieron los resultados de sus test vocacionales.

SER MADRE EN MEDIO DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

La carrera de medicina de Caro transcurría con normalidad, hasta que en cuarto año fue madre de Nicolás, su único hijo. “Dejé la carrera por un año a partir del 28 de febrero de 1997 para poder compartir tiempo con mi hijo. Mientras tanto, estudiaba para no perder el ritmo”, indicó.

Caro Lewis disfruta de la temporada en Ibiza. Foto: Caro Lewis

Finalmente, Caro obtuvo el diploma universitario a los 25 años e hizo toda la residencia médica en instituciones hospitalarias de la provincia de Córdoba.

UNA VEZ MÉDICA, CARO RETOMÓ LA PASIÓN POR LA MÚSICA

La devoción por la música y los DJ era tal que Caro recurrió a todo tipo de contactos cuando se enteró que el dúo británico Layo and Bushwacka llegaba a la ciudad de Córdoba. Aquella valiente joven que no sabía inglés pudo estar en el VIP y fue recompensada por Bushwacka, quien le dijo: “When you go to Europe, let me know” (“Cuando vayas a Europa, avisáme”).

Caro Lewis, cordobesa, dj y médica. Foto: Caro Lewis

Caro le tomó a la palabra y unos meses más adelante viajó a Ibiza, se contactó con Bushwaka, quien la invitó a su residencia para un evento entre amigos y amigas. Horas después, se encontraron de nuevo en una fiesta exclusiva. “Al verme bailar, me dijo que tenía buen oído, induciéndome a que me animase a ser DJ. Entusiasmada, le pregunté con quién podía tomar clases en Córdoba”.

Caro Lewis actualmente toca en Ibiza. Foto: Caro Lewis

Luego de haber tomado 10 clases con Bruno Chaix, la incipiente DJ compró un controlador Denon Mc 6000 para seguir practicando en su casa. Ella dio su primera fecha como artista en diciembre de 2012.

“Tenía muchos nervios, incertidumbre y no podía conectar las cosas. Se me había hecho difícil la parte del sonidista. Fue una fecha complicada, pero seguí”, rememoró la cordobesa sobre su primera presentación.

CARO LEWIS Y LA PERSEVERANCIA EN SU CARRERA COMO DJ

Entre pañales y la crianza de su hijo, Caro siguió con la práctica y la pasión dio sus frutos. En octubre de 2023, estuvo a cargo de la apertura de Jaime Jones en La Estación de Córdoba. “Salí con una alegría tremenda, me sentía en la mía”, rememoró con un tono placentero.

Sin embargo, ese camino no fue color de rosas, “sino que estuvo lleno de rocas y espinas”, según contó. Caro no comentaba mucho de su vida personal con sus compañeros y compañeras en los hospitales, pero cuando se enteraron que era DJ no recibieron la noticia de buena manera.

Caro Lewis, médica formada en la Universidad Nacional de Córdoba. Foto: Caro Lew

“No tuve apoyo ni comprensión, sino más bien un rechazo rotundo. Pedía días que me correspondían por derecho y no me los daban”, confesó. Ella no desistió de su sueño y siguió atendiendo a pacientes y tocando en fiestas.

Hasta recibió la negativa de su familia. “Mi mamá se enteró porque me fue a visitar a Córdoba y justo, tenía una presentación. Me dijo ‘te vas a morir de hambre’”, ponderó.

DJ DE TECH Y DERMATÓLOGA: EL CV DE CARO LEWIS

Pero la opinión de la familia cambió con el pasar del tiempo y ahora, todos están felices del presente que transita Caro Lewis. Desde hace 13 años, la profesional ejerce como dermatóloga, de lunes a viernes en el Hospital de Pronta Atención de Argüello, y de DJ los fines de semana en fechas locales, nacionales e internacionales.

Con el trayecto recorrido, la mujer de 49 años cree que la perseverancia, la organización, la pasión, la profesionalidad a la hora de encarar proyectos y el no dejarse doblegar fueron las claves para lograr sus metas, que ahora le permiten estar en Ibiza.

LA TEMPORADA EN IBIZA Y LOS PRÓXIMOS OBJETIVOS DE CARO LEWIS

Caro Lewis pidió licencia sin goce de sueldo por seis meses para poder hacer una temporada completa en Ibiza. “Siento felicidad, estoy muy contenta, pero el que no está muy contento es mi novio”, expresó entre risas sobre sus sensaciones al cumplir el objetivo que tanto anheló.

Ella explicó que la medicina es su lado solidario. “Me encanta ayudar a las personas, y más si puedo dar una mano en un problema de salud, entendiendo el contexto socioeconómico de la persona”, dijo.

Caro Lewis muestra su lado artístico con la música. Foto: Caro Lewis

Paralelamente, definió a la música como su lado artístico. “Me gusta estar en contacto con la gente, verlos disfrutar y que la pasen bien es un momento especial. El intercambio hace que uno salga con el corazón lleno”, indicó.

Por último, la mujer dual adelantó que su objetivo es “romperla en Ibiza” para poder conseguir fechas en ciudades importantes de Europa. Además, dejó una sentida reflexión sobre sus dos pasiones: “La música es medicina. Hacer actividades recreativas mejora la inmunidad de uno”.

@Carolewisdj es el Instagram de la mujer que invitó a todos a luchar por sus sueños. En este marco, le dejó un sentido mensaje a Juan Ignacio Penlowsky, “la persona que me descubrió y confió en mí y me ayudó a estar donde estoy ahora”, cerró emocionada.