Manuela, la mujer que cumplió 107 años y es una de las más longevas de Córdoba: sus tiernos consejos de vida

Una vecina de la localidad de Villa Allende cumplió 107 años este miércoles y se convirtió en una de las mujeres más longevas de Córdoba. La mujer dio algunos consejos sobre cómo vivir el día a día para llegar a esa edad.

Manuela, la protagonista de esta tierna historia, cumplió años este miércoles y con una sonrisa de oreja a oreja contó sobre su vida durante todos estos años. La mujer trabajó durante mucho tiempo en la industria del calzado, más precisamente en la reconocida marca “Harry Gath & Chaves”.

Al preguntarle sobre su “método secreto” para llegar a esa cifra, dijo a El Doce: “El trabajo es salud”. Y agregó: “Si decís que sí y todo está bien, no te peleas con nadie y llegás. Si discutís, ahí está lo malo. No hay que discutir, hay que comprender”.

Ante esta frase motivadora, la señora expresó que se trata de empatía y pidió que los entiendan ya que todo es nuevo para ellos porque la sociedad fue cambiando a los largo del tiempo: “Uno llega a esta edad y necesita que lo entiendan”.

Manuela tiene dos hijos y una de ellas contó una particular anécdota para finalizar la charla: “¡Se casó por segunda vez con 80 años!”. Por su parte, la cumpleañera concluyó: “Estoy conforme, no me falta nada. No solamente me da vida el trabajo, sino que la familia que me rodea”.