A más de tres meses de su implementación, el programa de precios congelados Súper Cerca aún no llegó a aplicarse en Córdoba. Así lo denunció la titular del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas, Vanesa Ruiz.

“Lamentablemente, es un programa que no está funcionando. No podemos encontrar estos 70 productos” en los comercios de la ciudad, aseguró Ruiz en diálogo con Cadena 3. Y explicó: “Nosotros hemos participado en diferentes reuniones informativas y nos han presentado los productos vía Zoom, pero no están en los mayoristas, que es el área normal de abastecimiento de los comercios”.

En este sentido, la referente de la entidad contó que el argumento que utilizaron desde Nación es que tenían que organizar el packaging nuevo. “Eso nos dijeron los primeros días, pero a esta altura tampoco los estamos encontrando”, aseveró.

Cabe destacar que Súper Cerca es un programa nacional que establece precios congelados hasta fin de año de 70 productos de primera necesidad.

Con la carne pasa lo mismo

En línea con este reclamo, Vanesa Ruiz remarcó también que el programa Carne para Todos tampoco llegó a las carnicerías de Córdoba. Se trata de los comercios “donde se vende prácticamente el 65 por ciento del volumen de carne que se consume”, consideró.

“Nosotros habíamos solicitado participar con algún corte para que llegue al comercio minorista, porque podría ser efectivo para traccionar el consumo y también las ventas”, explicó Ruiz. Y concluyó: “Estos programas ayudarían mucho, aunque son insuficientes frente al incremento de los precios en alimentos. Hacen falta más políticas de contención de inflación”.