Una historia de horror se reveló ante los ojos de una abuela, que comenzó a notar cambios en la conducta de su nieta a cargo, de 10 años, que relató luego los abusos que serían cometidos por su propio abuelo, en la ciudad de Malagueño.

//Mirá también: Horror en Córdoba: lo detienen por filmarse abusando de un menor

Así comienza la trama que se da en el seno de una familia del barrio San Nicolás, desde donde una abuela se atreve a contar su verdad y reclama la actuación de la Justicia, ya que el acusado se escapó ni bien se supo todo y temen que vuelva para vengarse.

//Mirá también: Denunció a su papá por violación, él siguió en libertad acosándola y ahora quedó detenido

En una cruda narración, la abuela aseguró que su esposo “violó tantas veces como quiso” y que la nena le contó de esos abusos: “Convivimos con un violador que arruinó la vida de una criatura. Ahora no sabemos dónde está y tenemos miedo”, dijo a El Doce, señalando que el hombre se escapó.

Una historia marcada por la violencia

Antes de este drama, la chica y una hermana fueron a vivir con los abuelos porque la madre fue víctima de violencia por parte de su padre, que está detenido, contó la mujer.

“Me separé en cuanto me enteré de todas estas aberraciones”,dijo la abuela y agregó: “Ahora me cayeron muchas fichas. Mi nieta contó que este hombre la amenazaba diciéndole que no iba a verme más a mí, ni a su mamá y hermanita. Incluso dijo que le mostró un arma de fuego”. sostuvo.

Finalmente, reclamó la acción de la Justicia porque “hay un violador suelto y no sabemos dónde está. Nos sentimos en peligro constante y me importa la vida de mis nietas”.