Un nuevo escándalo al estilo del médico trucho, Ignacio Martín, levanta tempestad en el sur de la provincia de Córdoba, esta vez con la denuncia contra una mujer que se hizo pasar por psicóloga y que trabajó para intendencias y comunas, hasta ser parte de equipos de salud, de acuerdo a una grave denuncia del Colegio de Psicólogos de Córdoba.

El tema fue puesto de manifiesto por el Observatorio del Colegio de Psicólogos de Córdoba, que realizará la denuncia penal a una mujer que se habría hecho pasar por profesional ante distintos municipios del departamento General Roca, en el sur provincial.

En tal sentido, Alejandra Vercellone, Secretaria Gremial del Colegio de Psicólogos de Córdoba, opinó que “es una vergüenza que esto haya pasado”, sostuvo en diálogo con Cabledigital.

Vercellone contó que la entidad tomó conocimiento de la situación a partir de llamadas de vecinos de la zona y tras eso, se dio curso a los abogados asesores del Colegio, quienes formulan la denuncia penal que será presentada ante la Justicia de Córdoba.

“Se trata de una señora que hace años trabaja no solamente en Huinca Renancó sino en varias localidades y Comunas del sur de Córdoba, incluso la han llegado a promocionar dentro de equipos de salud como Psicóloga”, denunció la colegiada.

Seguidamente, advirtió que “ella no corrige eso, la Comuna no corrige el titulo que no tiene, pero tampoco está habilitada como profesional de la salud mental, si puede que tenga algunos certificados, pero para nada esta avalada, ni matriculada, ni tiene título universitario para trabajar en consultorios”, sentenció.

Por último, alertó que estas prácticas representan todo un riesgo para la población en cuanto a salud mental y sostuvo que la acusada hasta estuvo “atendiendo” situaciones de adicciones y hasta la firma de aptos para las licencias de conducir, en un Municipio de la zona.