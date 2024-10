Damián Córdoba contó un “impactante” pedido que le hizo Máximo, su hijo

En medio de un presente soñado con cientos de presentaciones a lo largo de Argentina, Damián Córdoba contó cómo es su relación con Máximo, su hijo. En este sentido, contó un “impactante” pedido que le hizo, según sus palabras.

Damián Córdoba dio detalles de la relación con Máximo, su hijo

“Yo lo disfruto a mi hijo al 100 por ciento, soy un padre muy, pero muy, pero muy presente”, aseguró el cuartetero, en diálogo con La Voz. En paralelo, aclaró que busca estar en “cada acto que él tiene, en cada exposición que tiene, en cada momento de su vida, porque de eso se trata”.

Damián Córdoba dió un show acústico en la redacción de La Voz. (Nicolás Bravo / La Voz)

Ya en el plano artístico, aclaró que el niño “observa todo” y lo sigue a todos lados: “Me acompaña a los shows especiales, como mi cumpleaños y otras celebraciones”. Inclusive, esa presencia derivó en un pedido que lo sorprendió.

Cómo está el hijo de Damián Córdoba, Máximo.

El “impactante” pedido que le hizo Máximo a Damián Córdoba

“Hace poco me pasó de que me dijo, estando en mi provincia, ‘papá, esta noche te quiero acompañar y quiero cantar con vos’”, confesó. Luego, contextualizó que para el ”fue impactante porque me lo dijo de la nada”.

“Fue la primera vez que me dijo que quería cantar, entonces es un orgullo para mí, es lo más lindo que me puede pasar esto de poder compartir con él este vínculo, tanto como padre y como artista, y que él pueda ver a su padre en el escenario y compartir de cerca lo que yo hago de mi carrera”, concluyó.