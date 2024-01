Cristian Bazán reveló por qué no conduce el Festival de Jesús María 2024: “Fue un apriete de...”

Luego de 25 años en el escenario del anfiteatro, el locutor Cristian Bazán no está a cargo de la conducción del Festival de Doma y Folclore de Jesús María 2024. En las últimas horas, apuntó contra el presidente y reveló los motivos de su ausencia en los shows.

El presidente del festival, Juan López, confirmó en una conferencia de prensa que el locutor no estará en la edición 58 que comenzó esta semana. En su lugar estarán Andrés Boletta, Natalia Balverdi, Magalí Gaido, Ariel Guevara y Agustina Vivanco.

Andrés Boletta y Natalia Balverdi. Foto: Jesús Mari

López desestimó que la causa judicial contra Bazán tenga algo que ver con la decisión y no contó los motivos. Sin embargo, el conductor de Más Radio aprovechó su programa para romper el silencio y apuntó: “El presidente dijo algo que no es verdad, por eso salgo aclarar”.

EL LLAMADO ENTRE BAZÁN Y EL PRESIDENTE DEL FESTIVAL

En primer lugar, ponderó la importancia del Festival de Jesús María y se mostró agradecido por todo lo compartido previamente. Luego, confesó que López le dijo “otra cosa” y contó detalles de la llamada que recibió desde “su oficina particular”.

“Me expresó que luego de una evaluación con los miembros de la comisión y parte de los sponsors y artistas no vieron con buenos ojos mi participación”, según las declaraciones de Bazán. En este sentido, cruzó a uno en particular: “Fue un apriete de Cadena 3″.

Finalmente, analizó todo el panorama y analizó que la causa judicial en su contra comenzó en 2022 y el estuvo presente en la edición 2023. Ahora, no está presente en la edición 58 que vivirá 11 noches de “color y coraje”.