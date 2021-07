Cinco personas que incumplieron con la cuarentena ante el coronavirus tras sus respectivos viajes al exterior, fueron imputados por la Fiscalía Federal Nº 3 de Córdoba. El Tribunal Oral Federal 1 resolverá si le da curso al pedido y los llama a indagatoria.

La investigación a cargo del fiscal Maximiliano Hairabedian se inició luego de una denuncia realizada por la Delegación Córdoba de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM). Desde esa entidad identificaron que al menos 11 personas que llegaron a Córdoba en los últimos días no cumplieron con el aislamiento obligatorio, según constataron los inspectores de la DNM.

Bajaron las cifras de muertes y de ocupación de camas críticas.

En cinco de los casos, la Fiscalía imputó a los turistas regresados por haber incumplido el artículo 205 del Código Penal que establece sanciones para quienes no respeten las medidas sanitarias. Mientras que los seis casos restantes aún permanecen bajo investigación por diferentes circunstancias. Una de las personas es menor de 18 años.

“Estamos recopilando algunas pruebas extras para determinar bien si infringieron la cuarentena”, señaló Hairabedian a La Voz. Y agregó: “En algunos casos sospechamos que la conducta ha sido peor, que se ha ido más allá porque pueden haber mentido el domicilio en la declaración jurada de ingreso”.

Las personas que no habrían cumplido la cuarentena llegaron a Ezeiza en la semana del 20 de junio. Ya se habría cumplido su período de aislamiento, lo que no quita el riesgo que implicó de no respetarlo. El año pasado este tribunal desestimó este tipo de causas, pero en ningún caso se trató de viajeros del exterior ni de personas que hayan reportado un domicilio falso.