Cordobés fue de vacaciones a Hawaii, se fracturó la columna y necesita ayuda para volver a Argentina

Lo que era un sueño, se transformó en una pesadilla: Facundo es un joven, oriundo de Colonia Caroya, que necesita la ayuda de todos para poder volver a Argentina. El cordobés tuvo un horrible accidente en el mar y necesita cuidados especiales para viajar.

Qué le pasó a Facundo, el cordobés accidentado en Hawaii

“Hace unos días vine a Maui, Hawaii, a pasar las vacaciones, y lamentablemente el día viernes 13 de enero tuve un horrible accidente en el mar”, contó Facundo en la descripción de su pedido en la página de Go Fund Me, donde recibe donaciones.

Sobre el accidente, detalló: “Estaba en las piscinas naturales de Olivine, y una gran ola me golpeó y me hizo desplomarme sobre las rocas. Me fracturé la columna y tuve que operarme de emergencia”.

“Ya estoy estable, pero todavía no puedo sentir la parte inferior de mi cuerpo, por eso ahora estoy en una silla de ruedas”, abundó el joven cayorense.

Así quedó la columna del joven caroyense.

“Soy de Argentina y necesito regresar a mi país para iniciar mi rehabilitación lo antes posible. Necesito recaudar dinero para cubrir los gastos del hospital y el vuelo médico hasta Argentina”, concluyó.