Martín Nahuel Ramírez es cordobés y se encontraba en Playa del Carmen cuando tuvo un accidente de auto. Esto le provocó una fractura y su posterior internación. Ahora, Martín pide volver a Córdoba ya que gastó todos sus ahorros en solo dos días de internación y necesita una intervención quirúrgica, que no puede costear en México.

Fue el martes 26 de octubre, cuando Martín sufrió la fractura en la tercera vértebra lumbar. Al no tener seguro médico, debió afrontar los gastos de forma particular. Así lo informó su familia mediante un comunicado, en el que aseguraron que el consulado no puede otorgar asistencia económica y, no tienen respuesta de los estados nacional y provincial.

Martín tiene una fractura y debe ser intervenido quirúrgicamente, por eso necesita volver a Córdoba.

Actualmente, Martín está en reposo absoluto y sin atención medica; necesita volver a Córdoba para ser intervenido quirúrgicamente. Su traslado debe ser en una aerolínea comercial y en condición de pasajero con necesidades especiales de vuelo, por lo que tiene un costo de 8 mil dólares aproximadamente.

Por esta razón, la familia pide la solidaridad de los cordobeses para poder afrontar los gastos a través de una cuenta bancaria: