Una niña cordobesa se encuentra peleando contra un tumor cerebral que debe tratarse en Estados Unidos. Se trata de Mía, de tan solo siete años, a quien le descubrieron esa afección en enero de este año, pero su salud empeoró en el último tiempo.

//Mirá también: El solidario gesto del Dipy con una joven cordobesa hipoacúsica

Si bien se sometió a sesiones de quimioterapia y rayoterapia, la niña dejó de caminar y de hablar de un mes para el otro. El agravamiento de su cuadro generó que su única esperanza pase a ser viajar al país norteamericano a realizarse un costoso tratamiento.

Sin embargo, la familia, que vive en barrio Santa Isabel II Sección, no cuenta con el dinero necesario para costearlo (350 mil dólares). Por ello, la madre de la niña, Jessica Ortiz, pidió ayuda económica de quienes puedan aportar. “Mi hija tiene ganas de vivir”, señaló la mujer en diálogo con Noticiero Doce.

//Mirá también: “Fue un milagro”: cordobés en Italia le cantó a otro argentino internado con un tumor en la cabeza

“Si no tenemos la plata, no podemos viajar. Aunque sea para iniciar el tratamiento, no queremos esperar para que se quede acá sin expectativas”, aseguró Jessica. Y agregó: “Esperamos de la ayuda de todos para que Mía pueda seguir con vida”.

Cómo aportar a la causa

Para ayudar a la familia, los interesados pueden comunicarse al teléfono 351-7396733. Además, pueden realizar transferencias a la siguiente cuenta:

CBU: 0200931911000020433608 - Caja de ahorro en pesos - Titular: Jessica del Milagro Ortiz.