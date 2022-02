Un momento tenso se vivió este jueves al mediodía mientras vecinos de barrio Parque de la Vega III reclamaban justicia por Víctor Gustavo Calderón, el joven de 21 años que fue baleado por un policía en un aparente intento de robo.

Vecinos y familiares del joven se habían reunido en la intersección de las calles Cleto Aguirre y Curanao del mencionado barrio para reclamar por el violento episodio ocurrido el martes por la noche. En el lugar, a metros de la casa del policía imputado por el homicidio, quemaban gomas y golpeaban cacerolas. Todo bajo la custodia de efectivos de la Guardia de Infantería.

“Pedimos justicia ya que la policía me lo mató a mi pareja. Estaban cubriendo la casa del asesino que mató a mi pareja. Acá están, riéndose de nosotros. Pedimos justicia para que no suelten al policía. Queremos que quede preso. A mí se me ríen en la cara. Se quedó sin padre mi hija, cuatro meses tiene”, reclamó la novia del joven ultimado por un policía, a un móvil de Telefé Córdoba.

A su vez, una vecina que intentaba calmar la situación indicó: “Lo que pasa acá es que ese policía no tiene que salir porque haya sido lo que haya sido, es un ser humano. Ellos están para cuidarnos, le hubieran tirado a la pierna, no que lo mataron como un perro. Hace cuatro años que mató a otro. A dónde está la justicia. Yo me pongo en lugar de la madre porque yo también perdí un hijo”.

Cuando todo parecía tranquilo, la Guardia de Infantería recibió la orden de avanzar sobre los vecinos y allí todo se descontroló. Los manifestantes comenzaron a arrojar piedras y palos contra los uniformados. Incluso llegaron motocicletas de la policía que terminaron disuadiendo a los vecinos.

“Queremos justicia. Queremos que el policía no salga de estar preso. No mató a un perro, mató a una persona. Tiene que estar preso. No venimos a destruir, venimos a pedir justicia”, concluyó una mujer.