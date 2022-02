Mientras avanza la investigación por la muerte de un joven que recibió al menos siete balazos disparados por un policía de Córdoba, una mujer contó que el autor de los disparos la amenazó con el ama para que no asista al herido, que horas más tarde falleció en un hospital.

El sangriento episodio ocurrió en la noche del martes último en barrio Parque de la Vega III de la ciudad de Córdoba y el muerto habría intentando asaltar al policía, en compañía de otro muchacho, siempre según la versión oficial.

Este jueves, una vecina del sector contó que salió tras oír los disparos y se encontró con el muchacho tendido en el piso y al policía con un arma en la mano, que no dudó en apuntarle a ella también.

Según relató: “Salí de mi casa y lo vi a él tirado en el piso. El policía me apuntó con el arma y me decía que no me acercara ni que lo tocara”, dijo en diálogo con Telenoche de El Doce.

Seguidamente, contó que conocía al muchacho y destacó que era buena persona: “Lo reconocí por las zapatillas y el pantalón, tenía mucha sangre en la cabeza y ya no respiraba”, comentó sobre Víctor Gustavo Calderón, de 21 años, que falleció en el Hospital Eva Perón; mientras que el agente, de 28 años, está imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego.