Este mediodía se conoció la palabra de las hermanas de Víctor Gustavo Calderón, el joven de 21 años que fue baleado por un policía en un aparente intento de robo. Las mujeres se quejaron de la “violencia” con la que actuó el uniformado y aseguraron que su hermano “no tenía necesidad de robar”.

“Me llamaron y me dijeron que le habían pegado a mi hermano, pero cuando llegué y ya lo habían llevado al hospital, ya había fallecido. No sabemos nada, estamos esperando no nos explicamos qué pasó”, declaró una de las hermanas a El Doce.

Por otra parte, la joven hizo una grave denuncia sobre el accionar de los policías que llegaron hasta el lugar de los hechos. “Estaba tirado en el suelo, la policía no hacía nada, se reían hasta que llegó mi hermana con el auto y lo llevaron al hospital. Se reían y decían ‘uno menos’, como dicen ellos”, aseguró la mujer.

Por otra parte, la otra hermana remarcó: “La policía con tanto odio, hombres sin corazón. No sé ese hombre no me puedo explicar por qué lo hizo. ¿Él no tiene hijos?. Tengo tanto odio con ese policía, le quitó la vida a mi hermano”.

Y agregó sobre el joven fallecido: “Tenía 21 años, trabajaba tres veces a la semana. Tengo entendido que mi hermano no roba. No tiene necesidad de robar porque no le falta nada con mi mamá. Trabaja tres veces a la semana, es un chico bueno. Tiene una bebé de 4 meses. Quisiera saber a dónde está el policía que le quitó la vida. ¿Por qué no le pegó en los pies, en la mano?. 13 tiros le pegó”.

La queja de vecinos por la inseguridad en Córdoba

Por otra parte, vecinos del barrio aseguran que es una zona roja por la cantidad de hechos delictivos que ocurren a toda hora del día.

“Queremos expresar el enojo de que todos los días constantemente roban. Roban en la parada, no se puede ir ni a trabajar, ni estudiar, ni visitar a alguien. No hay horario, roban a toda hora. Estamos cansados de mucho robo. Esto es zona roja”, se quejó una vecina.