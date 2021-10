Tras el rechazo del juez federal N° 1 de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, la Cámara Federal de Apelaciones ordenó que se haga lugar al amparo presentado por la asociación civil Portal de Belén contra la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

El fallo fue dividido ya que los camaristas Ignacio Vélez Funes y Eduardo Ávalos reconocieron la representación de la ONG de los derechos colectivos de “un conjunto indeterminado de niños no nacidos y no deseados”, el pedido de Portal de Belén. Por su parte, la jueza Graciela Montesi lo rechazó considerando que “una simple aseveración dogmática, genérica e improbable, no puede tener un fin contencioso, sino que queda reducida a eso, a la simple declamación, o, a una expresión de deseos”.

Cabe destacar que esta resolución de la Cámara no afecta la vigencia de la Ley 27.610 aprobada en diciembre de 2020, ni las prácticas de aborto previstas por la misma ley.

Vale recordar que Bustos Fierro había rechazado el amparo el pasado 30 de junio al entender que no existía una “causa judicial”, es decir, que no existía un caso concreto para analizar. “Aún cuando la asociación actora invoque una protección genérica de posibles damnificados, no plantea un caso real y concreto de aplicación de la ley impugnada”, señaló en su oportunidad el juez.