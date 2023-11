Córdoba: indagan al hermano de Gabriela Pérez y dirá que no es el autor del crimen

La fiscal de instrucción Silvana Fernández citó a indagatoria a Gustavo Herrera a indagatoria este martes a las 14. Es el hermano de Gabriela Pérez, la joven trabajadora de la limpieza que fue asesinada el 9 de septiembre durante un acto-almuerzo de Soelsac en el Club de barrio Yapeyú.

Familiares y amigos de Gabriela Pérez marchan por las calles del centro de la ciudad de Córdoba pidiendo justicia por la muerte de la joven en medio de una balacera entre supuestas facciones sindicales del gremio de la limpieza Soelsac

Herrera está imputado como presunto autor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, pero en la indagatoria negará estar implicado en el crimer. Así se lo adealntó a La Voz su abogado defensor, Sebastián Lescano.

El letrado asistirá a su defendido, que llegará escoltado desde el Complejo Bouwer por el Servicio Penitenciario de Córdoba. “La semana pasada hubo una comunicación de parte de la fiscalía y el lunes terminamos de confirmar la fecha: este martes se realizará la instancia indagatoria. Mi defendido negará el hecho, se abstendrá de declarar y rechazará las pruebas”, explicó Lescano.

QUÉ DECLARARÁ GUSTAVO HERRERA SOBRE EL CRIMEN

Fuentes allegadas a la investigación reconocieron que se esperaba otra posición de parte del acusado. Y de obtener al menos una pista de boca de Herrera, en caso de que afirmara no haber sido el que disparó la bala.

Carlos Nayi se reunió hoy con Dalma y Rodrigo, hermana y esposo de Gabriela Pérez, la joven trabajadora de limpieza muerta de un disparo en un acto del gremio Soelsac. (Nicolás Bravo / La Voz) Foto: Nicolás Bravo

No obstante, su abogado descartó de plano esta posibilidad. “Va a negar el hecho por una sencilla razón, que no solamente responde a una estrategia defensiva. Él asegura que no fue el autor del hecho”, sostuvo el letrado. Y agregó que su defendido tampoco cuenta con información sobre algún responsable.

El hermano de Gabriela quedó involucrado en la investigación desde el 23 de octubre, cuando se produjo un giro inesperado en la causa y la Policía lo detuvo en barrio Yapeyú. La familia de ambos rechazó la acusación de la fiscalía a pesar de haber sido atendidos por Fernández y haber mantenido una extensa reunión con ella.

La familia de Gabriela Pérez marcha hasta el Soelsac en reclamo de justicia. (Pedro Castillo / La Voz) Foto: Pedro Castillo

La madre, Liliana Pérez, pidió que no se abandone la investigación y remarcó que su hijo está siendo acusado injustamente.

LA BÚSQUEDA DE UN SICARIO Y UN CÓMPLICE

Hasta el día de la detención de Herrera, los cuerpos investigativos buscaban al presunto sicario en la provincia de San Juan, lejos del barrio donde sucedió el doloroso homicidio. Ahora la Justicia investiga los hechos para establecer si el propio hermano de la víctima fue el supuesto sicario que apretó el gatillo, ocasionando la muerte de la mujer.

Así fue el momento en el que un hombre disparó contra el club Yapeyú. Foto: Captura de video

Si bien la información no fue confirmada desde la oficina de la fiscal, fuentes de la pesquisa aseguraron que, en tanto Herrera continúa detenido en la cárcel de Bouwer, se busca a una segunda persona, hasta ahora prófuga. Podría ser, dijeron, quien brindase apoyo al homicida.