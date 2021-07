La crisis, la inseguridad, el maltrato en general y las subas en los servicios e impuestos en Córdoba han puesto contra las cuerdas a Marcos, un carnicero que cierra todo y se va del país, a fin de año.

Con 40, atiende su carnicería en barrio Residencial Vélez Sarsfield desde hace ocho años y dice que no va más, que compró los pasajes e irá a vivir en España, donde piensa continuar con su oficio o dedicarse a otra cosa: “Con conseguir un trabajo donde me traten con respeto es suficiente; acá no hay respeto de nadie, desde los gobernantes para abajo”, contó a El Doce.

Seguidamente, relató que tiene pasajes para el 19 de diciembre; “a fin de año cierro y me voy, es inaguantable, prefiero buscar tranquilidad y estabilidad en otro lado. Me cansé de los impuestos, todos los días aparece algo nuevo y te aumentan todo de golpe. Así no se puede seguir”, lamentó.

“En el fondo me duele mucho tener que irme, sobre todo por los seres queridos, pero es como yo le digo a mis amigos: el país me echa, realmente me echa”, concluyó.