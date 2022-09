Córdoba: delincuentes amenazaron con un arma a un hombre y dos niños para robar una moto

La delincuencia ya forma parte del día a día de Córdoba, donde hora tras hora se registran múltiples hechos de inseguridad. En esta oportunidad, delincuentes le apuntaron con un arma a un hombre y a dos niños de seis años para robar una moto.

El hecho ocurrió en las últimas horas en barrio Villa Corina, ubicado en la zona nordeste de la ciudad. En un edificio de ese sector es que trabaja como portero Agustín, quien fue una de las víctimas del violento hecho.

“Se acercaron dos personas y nos empezaron a apuntar con armas de fuego para pedirnos las cosas. Había niños y empezaron a apuntarles. Automáticamente, tomé la decisión de bajarme de la moto y dársela pero nos seguían apuntando a mí y a los chicos”, contó el hombre en diálogo con Cadena 3.

Según narró Agustín, los malhechores no se conformaron con eso, sino que también querían robarle el celular. “Se quería llevar todo. Yo en el celular tengo mi vida, lo del trabajo, todo. En ese momento me nublé y no se lo quise dar, pero recargó el arma y ahí se lo entregué. Agarraron la moto y se fueron”, indicó.

“Fueron totalmente violentos. El barrio no es de nadie ya, hacen lo que quieren”, sentenció la víctima.