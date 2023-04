Córdoba: continúa el control policial en la zona donde vecinos cobran “peaje” a los conductores y les tiran piedras

Un conductor filmó la inseguridad que se vive en la entrada de la autopista Córdoba-Pilar, al este de la ciudad de Córdoba. El hombre sufrió la rotura de un vidrio de su camioneta por no querer pagar el “peaje” a los vecinos que viven en esa zona. Por este motivo, la Policía desplegó un operativo fijo de control.

Todo ocurrió el viernes pasado, donde un hombre grabó la situación desesperante que padecen los conductores al pasar por esa zona. Un grupo de mujeres junto a sus hijos pequeños, salen a cortar la ruta para frenar a los autos que circulan por ahí y así poder pedirles dinero.

En el video se ve cómo la víctima continúa su recorrido sin parar y de repente le lanzaron una piedra en el vidrio. Afortunadamente, el conductor no sufrió heridas y decidió aumentar la marcha por miedo a que le robaran.

Según trascendió, los atacantes son algunos vecinos del asentamiento “Miralta” el cual esta pegado a circunvalación y donde residen en condiciones insalubres y de hacinamiento.

EL RELATO DE LOS CONDUCTORES

En el video se ve al hombre mostrando la situación del lugar: “Miren esto lo que es. Ponen a todos los nenes. Mirá, encima allá paró uno, el pelot... en vez de seguir, paró. Mirá cómo se cruzan los nenes. (Se escucha estallido de vidrio). Bueno, menos mal, me rompieron el vidrio”, relató.

Una mujer también vivió una situación similar al pasar por ese tramo de la Circunvalación. “Pasé por ahí y tuve que darles 500 pesos para que me dejaran pasar, pero a los que no pagaban no los dejaban circular”. Además, la víctima confirmó haber vivido dos episodios de inseguridad en esa zona.

Sin embargo, la historia se repite desde 2018. “Éramos unos seis autos en fila. El camino estaba cubierto con escombros y basura. Se acercaron unas mujeres con niños en brazos y me hicieron señas para que bajara el vidrio. Me exigieron una ‘colaboración’ de 50 pesos para dejarme continuar. ¡A 30 metros estaba la Policía Caminera”, dijo un automovilista al recordar lo que vivió en ese momento.

CONTROL POLICIAL EN LA ZONA

En el área existe un puesto fijo de la Policía Caminera que funciona las 24 horas del día, pero está a unos 150 metros de la zona donde ocurren los ataques y las pedradas. Fuentes policiales indicaron a La Voz que debido a la inseguridad, se designó a dos efectivos de la fuerza para que patrullen el sector específico.