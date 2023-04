Nueva Córdoba: quiso robar un departamento, acusó de violador a su víctima y escapó

Una mujer y dos hombres intentaron robar el departamento de un edificio en la ciudad de Córdoba. Su víctima no la dejó ingresar, ella lo acusó de violador y escapó gracias a la ayuda de los vecinos que no entendían nada.

Todo ocurrió en la noche del martes 11 de abril en la infraestructura ubicada en calle Laprida al 130, barrio Nueva Córdoba. Los tres delincuentes llegaron en motocicleta, uno se fue al instante mientras el otro ayudó a la femenina a subir.

Los delincuentes intentaron entrar al primer piso. Foto: Zonaprop

“Una vecina del edificio estaba por salir cuando ve a un tipo y una mina con una actitud sospechosa, mirando a los balcones en la entrada del edificio por lo que manda al grupo lo que vio y por miedo sube a su departamento”, indicó una testigo a través de sus historias en Instagram.

La Policía demoró 30 minutos en llegar. Foto: Javier Ferreyra

Alrededor de las 21, la vecina que se resguardó vio desde su hogar a la pareja de ladrones que “trepaba y se metía a un balcón del primer piso”. Por eso, comenzó un “revuelo en el grupo de vecinos”, quienes llamaron a la Policía que demoró 30 minutos en llegar.

Luego, el relato de la mujer en Instagram indica que “de casualidad o no, no estaba la persona que vive allí (el departamento a usurpar), pero sí su hermano que estaba cuidando y nunca se enteró de nada por no estar en el grupo de Whatsapp”.

El joven que sufría el robo no estaba en el grupo de Whatsapp de vecinos.

Según la testigo, el joven cuidador escuchó ruidos y vio a las dos personas queriendo entrar a su casa y comenzaron los forcejos. Inmediatamente, el masculino de la pareja saltó del balcón y escapó.

Por su parte, en base al relato de la testigo, la aparente ladrona “empezó a gritar que estaba secuestrada, la gente de la calle miraba todo y empezó a recriminarle al joven. Finalmente, ella saltó y bajó gracias a la ayuda de los presentes.

“‘Me voy ya a hacer la denuncia’ y se fue ante los gritos desesperados del vecino pidiendo que la retuvieran”, concluyó el relato escrito de la testigo.

La supuesta delincuente escapó en un taxi (Imagen de archivo)

El testimonio posterior de dos residentes del edificio en Nueva Córdoba

Dos días después, dos residentes del edificio Depsal XVII hablaron con Telefé Noticias y agregaron que la ladrona se subió a un taxi y se fue. Sobre los ayudantes de la mujer, especificaron que identificaron al tercero: “Es un naranjita que anda por la zona todos los días”.

Por último, revelaron el descargo que tuvo la abogada de la administración del edificio con el joven que cuidaba el departamento de su hermano: “Ella le echó la culpa por dejar la puerta ventana del balcón abierta”.

El video que cuenta lo ocurrido en Laprida al 130, barrio Nueva Córdoba