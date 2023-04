Cruz Gómez Paz denunció que le tiraron una rueda en la Circunvalación de Córdoba: “De casualidad no fue una tragedia”

La periodista cordobesa Cruz Gómez Paz denunció el lunes por la noche un hecho de inseguridad en la avenida Circunvalación de la ciudad mientras se disputaba el encuentro entre Belgrano y Sarmiento. En su cuenta de Twitter, informó que le tiraron una rueda mientras circulaba con su auto y “de casualidad no fue tragedia”.

La comunicadora social compartió el episodio el 3 de abril mediante un mensaje en la plataforma del pájaro celeste. “Me tiraron una rueda con intento de robo en Circunvalación, altura ingreso a F.Aérea. No salgo del impacto. No tuve un accidente de casualidad”, escribió.

Cruz Gómez Paz compartió un mensaje en su cuenta de Twitter. Foto: Captura de pantalla

La mujer habló este miércoles por la mañana dando detalles de lo sucedido a un kilómetro de la intersección entre las avenidas Circunvalación y Fuerza Aérea. “Fue no antes de las 22.30, cuando yo salía del canal, e iba a 110 km/h aproximadamente”, contextualizó en diálogo con Cadena 3.

En ese marco, recordó que un auto pasaba detrás suyo cuando de repente vio una llanta a la derecha de su rodado que se dirigía hacia ella. “La rueda venía a toda velocidad, reaccioné, frené justo y pasó en frente de mí”, expresó.

El suceso acaeció el lunes por la noche en la intersección de la avenida Circunvalación y la Fuerza Aérea de la ciudad de Córdoba.

Por último, puntualizó en que no sabe bien qué pasó ya que no miró todo a su alrededor, pero aseguró que podría haber ocurrido un accidente en cadena. Sin embargo, resaltó que no había gente alrededor ya que se disputaba un partido en el estadio Mario Alberto Kempes.

La denuncia de un descampado lleno de ruedas

Por otro lado, la conductora de Telefé Noticias reveló que uno de sus compañeros fue el martes por la tarde al lugar del episodio y halló una terrible sorpresa: “Encontró un baldío lleno de cubiertas alrededor del sector”.