Confirman que Córdoba no estará entre las sedes para el Mundial Sub-20

En medio de muchas idas y vueltas, a partir de la súbita decisión de la FIFA de quitarle la sede a Indonesia para el Mundial Sub-20 que comienza en mayo, y que se juegue en Argentina, quedó confirmado que Córdoba no está entre las ciudades que recibirá la competencia, más allá de las tratativas realizadas por el presidente de Instituto.

Así lo confirmó Juan Manuel Cavagliatto, titular del club de Alta Córdoba y de fuertes lazos con Claudio Chiqui Tapia, en declaraciones a Cadena 3. De hecho, reveló que el presidente de AFA le había pedido que gestionará ante la Agencia Córdoba Deportes que el estadio Kempes sea sede, pero las tratativas no prosperaron.

Chiqui Tapia y Juan Manuel Cavagliatto intentaron que el Kempes sea sede del Mundial Sub-20 (Foto: Gentileza IACC).

La razón es que Talleres utiliza el escenario para la localía en sus partidos de Liga Profesional, y la FIFA no selecciona estadios afectados para competencias locales. “Hoy el Kempes no está como sede para el Mundial Sub 20. La AFA propuso a estadios que no tiene compromiso por el campeonato local y nosotros tenemos a Talleres”, explicó Héctor Campana, titular de la Agencia Córdoba Deportes.

LAS GESTIONES QUE HIZO EL PRESIDENTE DE INSTITUTO

“Personalmente Tapia me pidió que me comunique con Campana para que Córdoba sea sede del Mundial Sub 20. Primero, Campana me pidió 24 horas y después, cuando me volví a comunicar, me dijo que estaba difícil porque Talleres tenia entre dos y tres partidos en ese lapso de 25 días que necesitaban la cancha para el Mundial”, explicó Cavagliatto.

“Es una pena que AFA le haya abierto las puertas a Córdoba para hacer finales de distintos campeonatos, para traer la selección argentina de fútbol femenino, para llevar la selección con Colombia y ahora le hayamos dicho que no para el Mundial Sub 20″, lamentó.