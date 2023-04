La reacción de los campeones del mundo de Instituto, al ver el telón en su honor

Instituto volvió al triunfo en la Liga Profesional con el 1 a 0 sobre Vélez en Alta Córdoba, y una vez más con el apoyo de su público. Que para la ocasión desplegó un telón gigante sobre la tribuna que da espaldas a la calle Sucre, con la imagen de los campeones del mundo que vistieron la camiseta de la Gloria.

Mario Kempes y Osvaldo Ardiles, campeones en 1978, y Paulo Dybala, en 2023, enviaron sus mensajes de agradecimiento por el imponente homenaje. La Joya compartió el video en sus redes, en las que tiene una legión de seguidores.

Por su parte, el Matador Kempes, que además fue el goleador de la Copa del Mundo disputada en Argentina, destacó: “Qué linda bandera, es bonita. Cuando me levanté lo primero que hice fue ver el resultado de Instituto. Y que alegría haber vuelto al triunfo”.

Los albirrojos desplegaron su nuevo trapo de campeones. Foto: @santicons

“Es hermosa. Quiero agradecerle a todos los que aportaron dinero, a los que la hicieron, a todos. Es muy linda, se me pone la piel de gallina. Me emocioné cuando la vi y yo no soy de emocionarme mucho”, aseguró a su vez el Pitón Ardiles, en un video que envió a su amigo Eduardo “Mamadera” Anelli.

PRIMERA VICTORIA EN ALTA CÓRDOBA

Desde que ascendió a Liga Profesional, Instituto se debía un triunfo en su estadio. Y consiguió el primero, ante Vélez, justo después de haber perdido ante Talleres un invicto de más de un año y medio como local.

Por otra parte, el gol de Roberto Bochi fue el segundo que se grita en el Monumental. El único había sido el de Gabriel Graciani, contra Atlético Tucumán. Vale recordar que Instituto tenía un triunfo como local, 3 a 1 sobre Newell’s, pero oficiando de local en el Kempes.