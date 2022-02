En consonancia a lo que se dispuso para las escuelas de la provincia, la Universidad Nacional de Córdoba tampoco exigirá la vacunación completa contra el Covid-19. La medida incluye tanto a alumnos como a trabajadores de la institución. Así lo comunicaron este jueves, de cara al comienzo del ciclo lectivo 2022.

Fue el Consejo Superior en una reunión informal de la que participaron representantes de los gremios docentes, no docentes y la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), quien dispuso que la casa de estudios no pedirá el pase sanitario. No obstante, las autoridades señalaron que extremarán las medidas de prevención y de bioseguridad.

“Se resolvió por unanimidad que no se va a pedir pase sanitario y que se van a profundizar las medidas de prevención y se trabajará en promover la vacunación”, dijo a La Voz el vicerrector de la UNC, Pedro Yanzi Ferreyra, tras la reunión.

Relevamiento de alumnos

Las autoridades dijeron que estudian realizar un relevamiento entre los estudiantes para que puedan informar su estado de inmunización. Algunas unidades académicas ya lo hicieron de manera informal y obtuvieron resultados superiores al 95 por ciento en algunos claustros.

La UNC incluirá en el sistema de inscripción Guaraní la consulta sobre el estado de vacunación de los alumnos. Lo mismo ocurrirá en las plataformas de los docentes y no docentes.

“En nuestra facultad tenemos un alto porcentaje de vacunación. En docentes y no docentes está por arriba del 95 por ciento y entre estudiantes está por encima del 80 por ciento con dos dosis. Son muy buenos indicadores y no sería necesario pedir un pase sanitario”, apuntó el decano de Ciencias Químicas, Marcelo Mariscal.

Medidas de prevención

Como parte de las medidas preventivas, se recurrirá a la ventilación de las aulas, el control de aforos y de dióxido de carbono y el barbijo obligatorio durante la estancia en las aulas. Otra de las propuestas que surgió fue la reducción de la carga horaria de las clases.

A su vez, se analiza la posibilidad de solicitar un test rápido cada 72 horas para las personas no vacunadas. Por ahora, esa opción no se incluyó dentro de las disposiciones sanitarias.

“Fue unánime el pedido de contar con condiciones de salud garantizadas para los docentes. La propuesta que surgió desde el gremio es que se exija algún tipo de vacunación para estudiantes y trabajadores o que se faciliten los medios para que lo hagan”, dijo el secretario general de la entidad, Javier Blanco.

Paso seguido, dijo que se sugirió que se pida un testeo periódico a las personas que no quieren vacunarse.