Con la lesión en Belgrano de Ulises Sánchez, el doloroso ranking que encabeza el fútbol argentino

Las lágrimas de Ulises Sánchez, al ser reemplazado en la victoria de Belgrano sobre Tigre, con hielo en su rodilla derecha, anticipaban lo peor. Y se confirmó el diagnóstico de ruptura de ligamentos cruzados, la lesión maldita del fútbol, que lo dejará fuera de las canchas por siete meses.

Con la del volante de Belgrano, figura del equipo y autor de doblete con un golazo frente a Tigre, sumada a la de Lucas Blondel, jugador de Boca en el clásico contra San Lorenzo, y la de Gastón Togni, volante ofensivo de Defensa y Justicia; son 19 los futbolistas que sufrieron la misma lesión en estos tres meses, en lo que va de esta Copa de la Liga 2024.

Ulises Sánchez y su mágica definición ante Tigre, en el inicio del ciclo Real en Belgrano. (Fotobaires) Foto: Fotobaires

Muy por detrás en un hipotético ranking aparece la liga de Alemania, con ocho lesionados de esa gravedad. En realidad, todas las ligas top de europas, juntas, suman 17 lesiones de este tipo. Es decir, dos menos que la Copa de la Liga (estadísticas Gastón Trucco @gastontr16 en X).

Jorge Batista, reconocido médico de Boca, explicó en TyC Sports los motivos de esta seguidilla. “Calendario muy apretado, terrenos de juego en algunos casos en mal estado, modas en el uso de tapones semicirculares en lugar de tapones redondos, estress psíquico (todos se juegan algo, descenso, clasificar a instancias finales, etc etc), fatiga física”, enumeró.

Lucas Blondel y Ulises Sánchez sufrieron lesiones ligamentarias y se perderán gran parte de la temporada.

“El futbol argentino es sumamente difícil. Esto trae aparejado que el jugador no tenga un segundo sin que reciba la presión de dos y hasta tres rivales. La mayoría son lesiones indirectas pero también debo remarcar que en el futbol europeo se protege mas al jugador. Una o dos faltas, amarilla y luego roja. De todo esto se me ocurre una sola conclusión: No veo una salida rápida. Se seguirán rompiendo cada vez mas jugadores, es inevitable”, advirtió el facultativo.

UN REEMPLAZO PARA ULISES SÁNCHEZ EN BELGRANO

La dirigencia de Belgrano y el técnico Juan Cruz Real analizan el reemplazo de Ulises Sánchez, apoyados en los reglamentos de Liga Profesional y Conmebol. En el ámbito de Copa Sudamericana, torneo que el volante se pierde de manera íntegra, el club de Alberdi debe esperar hasta el cierre de su participación en esta fase regular (seis juegos), para incoporar recién en octavos de final. La única excepción es el caso de los arqueros. En cuanto a la Liga Profesional, en todas sus instancias, recién allí se abrirá el mercado el próximo 12 de mayo.

Juan Cruz Real, el nuevo técnico de Belgrano que arrancó ganando. (Fotobaires).

LA LISTA DE LESIONADOS EN COPA DE LA LIGA