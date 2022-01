Cansada de ser acosada, una joven cordobesa decidió escrachar al joven que la hostigó durante varios días. La denunciante relató en sus redes sociales que el hombre enviaba fotos y videos de alto contenido sexual, sin recibir su consentimiento.

“Esta persona que no conozco me manda este tipo de cosas por WhatsApp, sin mi consentimiento, sin que le haya pedido nada. Estoy harta del acoso que recibimos las mujeres todos los días. Me cansé”, escribió la víctima en su cuenta de Twitter junto a los chats e imágenes del acosador.

La joven expuso los mensajes y las imágenes que le mandaba un joven sin su consentimiento. Foto: Twitter

Según comentó a El Doce, la víctima tomó contacto con el denunciado a través de la aplicación Tinder, donde intercambiaron los teléfonos. Sin embargo, la joven decidió dejar de hablarlo y en ese momento comenzó el acoso, explica.

“Pero un día, de la nada, me desperté con las fotos y con un video en el que el tipo está teniendo relaciones con otra chica. Fue muy impactante para mí”, comentó. Tras una serie de mensajes similares, decidió utilizar las redes sociales para contar lo que le estaba pasando.

“Le dije que me parecía un desubicado por mandarme cosas sin consentimiento. Él me respondió que ‘era por maleducada’, que si no quería que me mande cosas no le tendría que haber pasado mi número”, contó la víctima.

Tras hacerse viral el posteo, el joven volvió a contactarla a través de Telegran y amenazó con denunciarla.

La respuesta del joven después de ver la publicación en redes. Foto: Twitter

*El acoso sexual por redes sociales puede ser denunciado en el Polo Integral de la Mujer, a través del 0800 888 9898, que funciona las 24 horas*