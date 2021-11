Una joven denunció que sufrió hechos de acoso y abuso sexual por parte de su empleador en una carnicería de barrio Talleres este. A raíz de los hechos denunciados, el local permanece cerrado desde hace algunos días y los vecinos se manifestaron en la zona.

La joven se presentó a realizar la denuncia en el Polo de la Mujer y la Justicia libró una orden de restricción de acercamiento para el sujeto.

“Me llamó para trabajar un sábado y trabajé lo más bien. Trabajé un lunes, me llamó un martes porque estaba solo y no podía atender y cobrar. A eso de las 13.30 me hizo bajar las cortinas y trabar la puerta y me dijo que me ponga a contar la plata”, arrancó explicando la joven a El Show del Lagarto.

Y detalló sobre lo denunciado: “Me abraza y me dice ‘gracias’, lo abrazo, me voy y me dice ‘abrazame bien’. Me agarró de la cintura y me dijo que lo hiciera feliz por un rato. Le dije que me quería ir y me dijo que me quería llevar y me apoya. Cuando me voy me dice gracias por venir y siguió atendiendo como si nada”.

“Él me tenía agarrada de la cintura y no me dejaba salir, saqué la traba de la puerta y me fui como pude. Nunca noté algo así con él. Ese martes se le cruzaron los diablos e hizo eso”, argumentó la joven.

Por otra parte, afirmó que otras mujeres también habrían vivido situaciones similares, aunque el hombre no tiene ninguna denuncia formal en su contra. “Aparecieron muchas chicas diciendo que hace años hace lo mismo y le entrega caramelos a los niños o hace pasar a las niñas del otro lado del mostrador. Me dijeron que esta limpio, no sé si lo arregla con plata. Tengo hecha la restricción así que él no se puede acercar a mi”.

Por hechos de violencia o de abuso sexual se puede llamar al 0800-888-9898 del Polo de la Mujer donde recibirán atención y asesoramiento sobre cómo proceder. También se puede realizar una denuncia en cualquier comisaría de la provincia o unidad judicial. La unidad judicial especializada contra delitos de la integridad sexual funciona en el Polo de la Mujer de la ciudad de Córdoba (Entre Ríos 680).