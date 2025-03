Con críticas al gobierno de Javier Milei, Daniel Passerini abrió el Período Legislativo 2025

Desde las 9.30 de este sábado 1 de marzo, se realizó la Sesión Inaugural del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, correspondiente al periodo legislativo 2025. En su discurso, Daniel Passerini cuestionó a Javier Milei.

A lo largo de su alegato que duró aproximadamente una hora y 20 minutos, recordó su primer año de gestión, marcó diferencias con el Gobierno Nacional y destacó la sintonía entre la Municipalidad y la Provincia en obras públicas.

El intendente Daniel Passerini realizó la apertura de sesiones en el Concejo Deliberante de Córdoba (José Hernández / La Voz).

Passerini cuestionó a Milei y el Gobierno Nacional: “Maltrata”

“Argentina es un país en estado de crisis permanente, la política nacional nos pone por delante, un presente y un futuro que perjudica a mucha gente. Especialmente a los jubilados, a las mujeres, a las diversidades, a los artistas, a las pymes”, indicó Passerini.

Passerini enumeró los ejes de su gestión para 2025.

“Maltrata de manera cruel a las personas en situación de discapacidad, desfinancia a la universidad pública, es indolente con aquellos que sufren y es indiferente al padecimiento de los que trabajan y generan trabajo”, sostuvo.

En este sentido, aseguró: “Este desentendimiento del gobierno nacional, está perjudicando a la inmensa mayoría de quienes vivimos y queremos aportar a una Argentina mejor”.

Passerini abrió la Sesión 2025.

“El gobierno nacional se desentendió del financiamiento de la educación y del financiamiento de la salud. pero las necesidades de la gente no desaparecieron, se incrementaron”, recalcó. Y recalcó: “Nuestra decisión es y será no abandonar a los cordobeses que no atiende el gobierno nacional y a los cordobeses que fueron expulsados del sistema privado”.

Los ejes estratégicos para Córdoba este 2025, según Passerini

A nivel provincial, defendió que Córdoba quiere “colaborar humildemente desde nuestras responsabilidades para que Argentina logre alcanzar sus metas, con todos los argentinos adentro”.

Luego, enumeró cuatro ejes estratégicos que marcarán el rumbo de las obras que se llevarán a cabo este 2025 en la Capital: “Seguridad, bienestar integral e inclusión, ciudad inteligente y desarrollo local sostenible”.

Las obras que Passerini adelantó para este 2025 en Córdoba

Nueva escuela en la comunidad de Villa Inés,

Salas de 4 años en las escuelas Carlos Ordoñez, Carande Carro y Arsenio Murugarren,

El primer hospital veterinario municipal del país,

Nueva área de internación en el Hospital Príncipe de Asturias,

Dos nuevos centros de salud mental y adicciones,

Construcción del viaducto en Vélez Sársfield,

Próximo altonivel sobre la ruta nacional 19 en Malvinas,

Modernización del sistema de alumbrado público,

Puesta en valor del ex Registro Civil de avenida Colón

Intervención en el Parque de la Vida,

Casa de las Infancias María Elena Walsh en el Centro Cultural General Paz,

Construcción de una planta de generación de energía eléctrica en el complejo ambiental Piedras Blancas,

Instalación de 223 domos y 396 cámaras de seguridad.

Passerini confirmó la llegada de la Tarjeta Sube al transporte de Córdoba

Por otro lado, adelantó la incorporación de la Tarjeta Sube, luego de trabajar en conjunto con la Secretaría de Transporte de la Nación. “Será con validadoras para que los usuarios tengan todas las facilidades y modalidades de pago”.

Por último, recalcó la diferenciación con Javier Milei y utilizó un término propio del presidente: “La casta no son los jubilados, ni los docentes, ni las personas con discapacidad. Al contrario, esos son los grupos a quienes dirigimos nuestra política social”.