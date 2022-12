Cómo sigue el conflicto de la salud en Córdoba: próximas medidas y una reunión con Provincia

El conflicto de los trabajadores de salud de Córdoba continúa vigente pese al incremento salarial decretado por el Gobierno Provincial. Sin embargo, el próximo lunes, la comisión intrahospitalaria se reunirá con la ministra de Salud, Gabriela Barbás, para continuar las negociaciones.

Según precisaron los asambleístas a La Voz, el encuentro se desarrollará “a fin de poder realizar un análisis técnico de las medidas ofrecidas”.

Conflicto de salud en Córdoba: próximas medidas

lunes 5 a las 14, el colectivo Salud de Córdoba Unida se reunirá con Gabriela Barbás . El encuentro contará con la presencia de siete delegados que representan el colectivo y de un especialista en materia salarial. La expectativa de la Provincia es explicar la “importancia” que tiene la “histórica recomposición” a futuro, lo que garantiza que el sector esté mejor pago que otros empleados públicos. Sin embargo, Juan Pablo Viglione , referente de las asambleas en los hospitales, dijo que reforzarán la idea de que la salida de conflicto es “mejorar el básico” . El. El encuentro contará con la presencia de siete delegados que representan el colectivo y de un especialista en materia salarial. La expectativa de la Provincia es explicar la “importancia” que tiene la “histórica recomposición” a futuro, lo que garantiza que el sector esté mejor pago que otros empleados públicos. Sin embargo,, referente de las asambleas en los hospitales, dijo que reforzarán la idea de que

Martes 6: la comisión intrahospitalaria confirmó que se hará una movilización

Miércoles 7: anunciaron un paro del personal de salud. Al respecto de estas medidas, el Gobierno ratificó su política de descontar los días no trabajados por paro.

Qué dicen los asambleístas de Córdoba

Desde el colectivo de Salud, se insiste en sostener las protestas. “Del análisis surge que se mantienen grandes diferencias entre los distintos escalafones, quedando por debajo de la canasta básica quienes están en la base salarial”, dijo el médico Viglione.

Puntos del reclamo de asambleístas: Recomposición salarial del 200 por ciento al básico y ajustable por inflación, Bono de 150 mil pesos en diciembre “Recuperación” del 82 por ciento móvil del básico para el cálculo jubilatorio.



Qué dice el Gobierno de Córdoba

“Sostenemos la mesa de conversación que trasciende el tema salarial”, dice Barbás, pero reclama que haya una situación de normalidad en los hospitales provinciales. Pide a las asambleas “responsabilidad y coherencia”.

“El colectivo tiene reclamos urgentes, de mediano y de largo plazo, y otros que exceden a este ministerio (Salud). Hay voluntad de encarar un plan de trabajo siempre jerarquizando al sector, pero en el marco de la coherencia y el respecto”, manifestó.

Respecto a las consecuencias de los paros, la ministra dijo: “No ha habido sanciones a lo largo de este conflicto, y no tenemos intención de ir por ese camino. Sí se descontaron los días de paro, como ocurre en cualquier conflicto, pero esa medida no es una sanción ni una advertencia”.