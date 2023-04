Cómo está Nahuel Bustos, la preocupación de Talleres para recibir a San Lorenzo

Volvió de un desgarro y a puro gol, con los que convirtió en la remontada de Talleres ante Colón en Santa Fe. pero Nahuel Bustos, de él se trata, sembró preocupación porque terminó el partido con un golpe en la rodilla, y es escaso el tiempo de recuperación. Este domingo a las 21.30, la T recibe al escolta San Lorenzo por la fecha 12 de la Liga Profesional.

Bustos recibió un golpe entre la rodilla y la tibia de la pierna derecha. Dejó el estadio con una venda en la rodilla y no podía apoyar el pie por el dolor, pero el técnico Javier Gandolfi manifestó que no es lesión de gravedad, por lo que no está descartado para el encuentro ante el escolta del torneo.

Colón vs Talleres en Santa Fe (José Hernandez / La Voz) Foto: José Hernández

El goleador se había recuperado de un desgarro y busca la mejor versión, ya que desde su regreso al club todavía no pudo ser titular. Su lesión se suma a la del paraguayo Ramón Sosa, reemplazado en Santa Fe por una lesión muscular, y a la enfermería Albiazul con una decena de jugadores inactivos.

Ramón Sosa celebra su gol ante Barracas frente a los hinchas de Talleres. (Facundo Luque / La Voz).

LA LISTA DE LESIONADOS DE TALLERES