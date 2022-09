Chiqui Pérez, a lo Belgrano: “El equipo no es vistoso, gana y eso es lo que importa”

Belgrano está a las puertas del ascenso y en Alberdi la expectativa a duras penas puede contenerse. De adentro y de afuera. Lo sabe Claudio Pérez, quien formó parte del plantel del inolvidable ascenso con River, no se sacó más la camiseta del Celeste y paladea un inminente regreso a Primera.

“Belgrano no es un equipo vistoso, pero es un equipo ganador y eso es lo que importa”, puso en relieve el ex zaguero central Pirata, refuerzo de Camioneros para disputar la próxima edición del Torneo del Interior y ya radicado en Córdoba.

Ascendió como futbolista, y ahora Chiqui Pérez y lo vive como hincha de Belgrano. Foto: Twitter @TercerTiempo3

“Hace mucho que no hablo con Guille (Farré) no quiero molestarlo. Debe explotar ese teléfono je. Es una excelente persona, muy correcto siempre. Me alegra porque el equipo está jugando a lo Belgrano. Es importante que no le hagan goles”, remarcó Chiqui sobre su ex compañero en aquel ascenso del 2011 en el Monumental.

E hizo foco en las claves de este Belgrano candidato, por ejemplo su goleador Pablo Vegetti. “Está haciendo un trabajo enorme, no es fácil marcarlo, sobre todo en las pelotas áreas. Lo aprovecha y Belgrano también lo aprovecha a él”, observó.

Y en cuanto a la defensa, su especialidad, destacó: “Es importante que le fue bien a (Wilfredo) Olivera porque venía de Talleres, hay que valor que se quiso quedar cuando no jugaba. No me sorprendió el nivel de Alejandro Rébola porque jugó en gran nivel el torneo pasado en Independiente Rivadavia. Alguien que juega 28 partidos como titular no te deja a pata”.