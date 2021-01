Conocida la detención de Ángel Cabrera, este jueves por la tarde en Río de Janeiro por parte de Interpol, aparecieron escabrosos detalles que colocan al golfista en un perfil violento.

Así lo calificó Carlos Nayi, abogado defensor de una de las víctimas, quien explicó que se lleva adelante el trámite para deportar a Cabrera para que, detenido, sea trasladado al país.

Nayi precisó que el Pato violó ordenes de restricción, con una conducta “rebelde y temeraria”, con delitos por amenazas, como cuando se enteró que una de las mujeres que lo acusa estaba formando otra pareja sentimental.

En diálgo con Telefe Noticias Córdoba, el abogado añadió que Cabrera amenazó a una de sus víctimas desde Estados Unidos diciendo: “Me cago en los jueces, voy a tomar un jet, te mato y vuelvo”.

“El trámite de deportación, el mecanismo legal para traer a este señor rebelde en calidad de fugitivo, no será sencillo. Y no se hará en un par de días, pero tampoco llevará meses. Y el delito contempla no menos de seis años de prisión efectiva”, completó Nayi.