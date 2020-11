Conmocionado como todo el ambiente futbolístico por la muerte de Diego Maradona, el DT de Belgrano, Ricardo Caruso Lombardi, eligió recordarlo con palabras de agradecimiento: “Me dio el impulso para ser técnico en Primera”.

“Una vez me lo crucé en un restaurante y me dijo ‘te voy a poner en Primera para que lo salves a Argentinos Juniors de la Promoción’. A los pocos días me contrataron, hice una buena campaña y zafamos del descenso. Y me gané el mote, porque durante once años agarré equipos para salvarlos del descenso”, explicó en una nota en Radio La Red.

“Estoy eternamente agradecido a Maradona. Porque yo era amigo, pero no de esos amigos del alma que se hablan todo el tiempo. Y me ayudó. Estos días fueron de mirar la televisión y llorar mucho por lo que veía”, completó Caruso.

Belgrano empató este sábado contra Mitre en Santiago 0 a 0, en el comienzo de la Zona Reválida de la Primera Nacional, y más allá de merecer los tres puntos.