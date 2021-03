Tras un año sin peleas, el crédito boxístico de Alta Gracia, Edu Casal, regresará este sábado al cuadrilátero para medirse con el porteño Raúl Pomponio en una velada que se animará en la ciudad de La Cautiva y que será televisada a todo el país.

Por las razones por todos conocidas, la actividad del box estuvo parada en 2020 y ahora es el momento de volver al ring, para El Niño Casal, que tendrá como oponente en su regreso en la Categoría Ligero de hasta 61 kilos, al zurdo Pomponio, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un combate que formará parte del festival de box que emitirá la señal de cable TyC Sports, este 20 de marzo, en su ciclo Boxeo de Primera.

Antes de calzarse los guantes, El Niño ha expresado: “estoy entusiasmado y con muchas ganas de subir al ring, después de un año y medio de inactividad por la pandemia, porque mi ultima pelea fue en octubre de 2019 y es la primera vez que voy a ir a La Cautiva”, dijo en declaraciones a diario Resumen.

“Vuelvo contra Raúl Pomponio de Buenos Aires, mucho no sé, lo voy a conocer el sábado, busqué sus peleas pero no hay, lo único que sé es que es zurdo y esa es la única desventaja entre comillas”, comentó y agregó que “la preparación cambia mucho pero no es algo a lo que no nos hayamos enfrentado”, sostuvo.