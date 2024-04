Belgrano y el título de campeón que esperaba desde 1986 para festejar

El Belgrano que ganó el Torneo Regional de 1986 es parte de la historia del club, como uno de los equipos más recordados por los hinchas. El martes sus jugadores fueron homenajeados en el Gigante de Alberdi, en la previa del partido con Racing Club por Copa de la Liga. Y en la semana del aniversario número 38 de aquel logro a nivel nacional, la AFA otorgó el reconocimiento oficial del título.

El 20 de abril de 1986, Belgrano se convirtió en el primer equipo de Córdoba en conseguir un título oficial de AFA, al adjudicarse el Regional. Lo hizo de manera invicta, por una racha de 40 partidos sin conocer la derrota. Este torneo fue el más federal de la historia del fútbol argentino: participaron 106 clubes representativos de las 23 provincias del país.

Algunos de los integrantes del Belgrano campeón invicto del Regional 1986 presentes en el Gigante en el reconocimiento del club y de la AFA. (Prensa Belgrano) Foto: Prensa Belgrano

LOS INTEGRANTES DEL BELGRANO CAMPEÓN

Los integrantes de ese plantel campeón fueron Juan Manuel Ramos, Julio Constantin, Javier Novarini, Osvaldo Cortez, Alejandro Chiera, Fabián Zucchini, Sergio Céliz, Juan Carlos Reyna, Raúl Moreno, Juan José López, José Luis Villarreal, Gustavo Vilchez, Germán Martellotto, Abel Blasón, Luis Scatolaro, Julio César Villagra (le da su nombre al estadio celeste), Pablo Kratina, Ariel Ramonda, Edgardo Parmigiani. El técnico fue Tomás Cuellar (nombre a una de las tribunas del estadio).

20 de abril de 1986. Le ganó la final de la única edición del Regional a Olimpo de Bahía Blanca y se convirtió en el primer club cordobés campeón de un torneo de AFA. (La Voz / Archivo) Foto: Archivo La Voz

“Desde el club me cursaron la invitación para el homenaje y por estar viviendo en Miami no pude ir. Le agradecí mucho a Belgrano porque se acordaron de ese equipo que ganó un título organizado por AFA en el 86. Me pone muy feliz que hayan invitado a mis compañeros”, remarcó José Luis Villarreal en Showsport Radio.