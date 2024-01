Belgrano va por un volante central y el apuntado se formó en River y llega de la MLS

El sexto refuerzo de Belgrano para esta temporada 2024 está al caer y se trata de un volante central. Llegaría Facundo Quignon, formado en las Inferiores de River, con debut en Primera en San Lorenzo que tiene el pase en su poder, tras jugar del 2020 al 2023 en el Dallas FC de la Major League Soccer de Estados Unidos (MLS).

A una semana de su presentación en Copa de la Liga contra Estudiantes en La Plata, el domingo 28 de enero a las 21, y tras jugar la Serie Rio de la Plata con dos derrotas, el Pirata acelera para completar el plantel y salir del mercado de pases.

Facundo Quignón viene de jugar en Dallas FC de la MLS de Estados Unidos y se concretarse, firmará contrato hasta diciembre de 2025 con Belgrano. (dallasnews.com) Foto: dallasnews.com

Está encaminada la negociación con Quignón, quien se sumaría como jugador libre y con contrato hasta diciembre de 2025. El volante de contención, de 30 años, disputó 33 partidos en el 2023 para el Dallas FC y anotó dos goles.

Además faltaría un exrtemo, por pedido del DT Guillermo Farré. El libro de pases cierra el próximo viernes 26 de enero.

Guillermo Farré, el DT del Pirata, durante el partido ante Peñarol en Montevideo, por la Serie Río de La Plata. (Prensa Belgrano) Foto: Prensa

LOS REFUERZOS QUE SUMÓ BELGRANO

Para el 2024 llegaron a Belgrano cinco refuerzos: el volante creativo Francisco González Metilli, hasta aqui el único que debutó con la Celeste, en la derrota frente a Vélez como titular, y entrando en el segundo tiempo contra Peñarol, también con caída por 1 a 0.

Matías Suárez llegando al estadio en Montevideo donde el Pirata juega ante Vélez (Prensa Belgrano)

También se produjo el regreso de Matías Suárez desde River, quien avanza en la puesta a punto en lo físico y todavía no tuvo minutos en cancha; el lateral izquierdo Rafael Delgado, ex Colón de Santa Fe, el arquero Ignacio Chicco, quien estuvo en la derrota del remanente contra el City Torque de Uruguay; y el zaguero ex Estudiantes de Río Cuarto, Gonzalo Maffini, afuera por un desgarro.