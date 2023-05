Belgrano-Talleres: Cosedepro llamó a reunión para evaluar el escenario del clásico

Faltan casi dos semanas pero el Belgrano-Talleres, clásico por los puntos en Liga Profesional, ya se instaló en agenda. Se disputará el domingo 21 de mayo por la fecha 17, a las 15.30 y en principio, en el Gigante de Alberdi.

De todos modos el Cosedepro, organismo de seguridad en la provincia de Córdoba para los espectáculos deportivos, convocó a la dirigencia de reunión para analizar los incidentes ocurridos el sábado pasado, en la victoria del Pirata ante Atlético Tucumán.

Belgrano está superando este sábado 1-0 a Atlético Tucumán en el Gigante de Alberdi, por la fecha 15 del torneo de la Liga Profesional. (Facundo Luque / La Voz) Foto: Facundo Luque

La interna en la barra por el apartamiento del Loco Tito ya generó disturbios en el regreso al Gigante de Alberdi, el 12 de abril en el encuentro con Huracán. Con corridas en la popular Pirata. Un sector de la barra emitió un comunicado aludiendo a “los que no ya no están y no volverán”, para responsabilizarlos por los incidentes.

Marcelo Frossasco, titular del organismo, convocó a una reunión este miércoles, con la localía para el clásico bajo la lupa. Del lado de Belgrano ya anunciaron que la intención es recibir a Talleres en Alberdi y no contemplan la posibilidad de mudarse al Kempes. Donde incluso podría jugarse con púbico de los dos.

AMENAZAS AL LOCO TITO, EXJEFE DE LA BARRA DE BELGRANO

En el partido entre Belgrano y Atlético Tucumán se produjeron incidentes entre hinchas de Belgrano y la Policía, con la interna en la barra todavía abierta. De hecho una hija de Roberto Ponce, más conocido como el Loco Tito y exjefe de Los Piratas, denunció que recibió amenazas contra su padre al momento de ingresar al Gigante.

Jésica Romina Ponce denunció que, cuando se disponía a ingresar al estadio junto a su madre y otra familiar, un hincha se acercó y le profirió un mensaje intimidatorio: “El próximo tiro a tu papá es en la cabeza”. Además, fueron agredidas con piedras y otros objetos que les arrojaron.

El "Loco Tito" habló por primera vez tras el ataque en su contra ocurrido en septiembre. (Fotos gentileza eldoce.tv)

Días atrás, “el Loco Tito” y otros siete barras de Belgrano (de dos facciones) fueron enviados a juicio oral acusados por una serie de presuntos delitos, como amenazas, heridas por armas de fuego y daños.