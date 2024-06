Belgrano: insistirán para llevarse a Nahuel Losada; otra oferta de Lanús

Figura en el ascenso histórico de Belgrano, y un indiscutido en la primera campaña en Liga Profesional en 2023, Nahuel Losada mantuvo un rendimiento alto aunque en este 2024, con altibajos. Aún así, River lo tuvo en su radar y Lanús insiste por su pase.

El Granate ya había hecho una oferta, con un millón de dólares más la cesión de un jugador cuyo nombre no trascendió, y Belgrano la consideró insuficiente. Ahora vuelve a la carga, porque quiere a Losada para pelear por el puesto con Alan Aguerre, ex Talleres. Y porque Lucas Acosta, ex Belgrano, se fue a Sarmiento de Junín.

Nahuel Losada trabajó con todo, este lunes en el predio, al igual que el resto del plantel de Belgrano, que se prepara para recibir a Delfín, el jueves 9/5 en Alberdi, por la cuarta fecha de la Copa Sudamericana.

Losada estaría dispuesto a un cambio de aire, sobre todo porque no es la primera vez que lo buscan. Ya había versiones sobre el interés de River, que también se fijó en Guido Herrera, y más allá de que Franco Armani firmó contrato hasta 2026.

Nahuel Losada, arquero de Belgrano. (Prensa Belgrano)

Por otra parte, desde la llegada de Juan Cruz Real como DT, que coincidió con el contagio de dengue de Losada, el otro arquero, Ignacio Chicco, encontró minutos en cancha, en el torneo local y en Copa Sudamericana, y con buenas actuaciones demostró estar a la altura.

QUÉ PIDIÓ BELGRANO POR EL PASE DE LOSADA

En Belgrano saben que deberán desprenderse de algunos de sus titulares en este mercado, por distinto motivos. Se supo por ejemplo de la oferta del Valladolid por el zaguero Matías Moreno, grata aparición en la temprada pasada.

Nahuel Losada lo sabe: todo está bien por Alberdi (prensa Belgrano). Foto: Archivo La Voz

Y en el caso de Losada, de 31 años, la razón pasaría más por un final de ciclo. Lo entienden así el arquero y el club. Lo que Belgrano le pidió a Lanús es subir la ofrecimiento del dinero en efectivo, y el pase de dos jugadores: Jonathan Torres y José María Canale.