Aún sin detenciones, la familia del Sebastián, asesinado por delincuentes, marchan en Córdoba

La inseguridad golpeó de lleno otra vez. En las primeras horas del jueves, Sebastián Villareal fue asesinado por delincuentes cuando salía de su hogar en motocicleta. El trágico hecho ocurrió en barrio Yofre Norte de la ciudad de Córdoba y conmocionó a todos los vecinos.

Sebastián era padre soltero y tenía dos hijos a cargo. Salía a trabajar, como todas las mañanas, cuando fue abordado por dos motochoros que le dispararon en el tórax. Pese a que rogó que no le disparen, los delincuentes lo ultimados de dos impactos.

Si bien fue asistido por un servicio de emergencia, no logró sobrevivir. Los delincuentes le llevaron la moto y huyeron hacia la zona de Malvinas.

FAMILIARES Y VECINOS DEL HOMBRE ASESINADO MARCHAN EN CÓRDOBA

La marcha convocada por la familia de Sebastián y sus vecinos se despliega desde la esquina de Malvinas y Altolaguirre. Sus seres queridos exigen justicia y mayor seguridad en la zona. Aún la Policía no comunicó detenciones.

Familiares del hombre asesinado marchan por las calles de Yofre para pedir justicia. Foto: Javier Ferreyra

“Sebastián era un buena persona, muy trabajador y siempre dedicado a sus hijos”, señalaron los vecinos. Asimismo, vecinas del barrio sostuvieron que el hombre les pidió que “por favor no lo mataran porque tenía dos hijos”, pero igual se sintieron los disparos.

Crimen en barrio Yofre Norte, en la ciudad de Córdoba. Foto: Ramiro Pereyra

Melisa, cuñada de Sebastián, en diálogo con Cadena 3, manifestó que con sus hijos se quieren ir del país porque “así ya no se puede vivir”. “Todos los días pasaba por acá, era muy buena persona, tenía dos hijos y quedaron solitos los chicos. ‘No me dispares que tengo dos hijos’, le dijo”, remarcó la mujer. Hasta el momento, no hay detenidos en la causa.