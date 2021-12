La próxima temporada de Primera Nacional, que dará comienzo en la primera semana de febrero 2022 y que tiene a Belgrano e Instituto como representantes capitalinos y a Estudiantes de Río Cuarto de la provincia de Córdoba; cambia de formato.

Se jugará todos contra todos, los 37 equipos en 36 fechas a una sólo rueda, con lo que habrá clásico entre el Pirata y la Gloria. El primero de la tabla asciende a Liga Profesional. El segundo ascenso se define en un Reducido, que sería un octogonal entre el segundo y el noveno en las posiciones. Los 12 o 13 mejor ubicados en la tabla general jugarán la Copa Argentina de 2023.

La Primera Nacional cambia de formato, con un todos contra todos.

Está confirmado además que habrá al menos dos descensos y que ya no tendrán validez los promedios. Sin importar si se trata de equipos directamente afiliados a AFA o no. Y no se descarta que ese número se eleve a cuatro, o que haya dos promociones.

Se ponen en marcha

Instituto, ahora con Lucas Bovaglio como entrenador, retoma los entrenamientos el lunes 27 de diciembre, con pretemporada en Córdoba. Llegarán entre 12 y 15 refuerzos y los dos primeros serán el volante central Roberto Bochi (Platense) y el lateral Sebastián Corda (Mitre de Santiago).

Belgrano, dirigido por Guillermo Farré, vuelve a entrenar el 3 de enero en el predio de Villa Esquiú. Entre las caras nuevas, en las próximas horas se anuncia a Ibrahim Hesar, ex delantero de Estudiantes de Río Cuarto, e Iván Ramírez, volante que jugó en Gimnasia de Mendoza en la temporada pasada.