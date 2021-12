Este lunes 27 de diciembre Lucas Bovaglio se pone al frente del plantel de Instituto, el desafío más importante de su carrera, como lo subrayó. Y con mucho por hacer, desde la conformación de un plantel nuevo, prácticamente, para la venidera Primera Nacional.

“Llego a Instituto para que le vaya bien a Instituto, no para que me vaya bien a mí”, es una de las frases que elige como presentación el nuevo entrenador Albirrojo. Todavía no puedo confirmar refuerzos, pero admitió que varios están “al caer” y que la semana próxima se darán a conocer los primeros. “No queremos ir detrás de un nombre rutilante, sino de jugadores que tengan un buen presente que es lo que necesita Instituto para este momento”, avisó.

Lucas Bovaglio pidió un arquero, pero valora a Jorge Carranza.

En ese sentido admitió que lo de Sebastián Rivas, el uruguayo goleador hoy en Central Córdoba, es muy poco probable. “Estamos buscando un 9 y hay que apuntar bien. En Morón jugaba con dos hombres de área”, puntualizó.

El nuevo DT de Instituto también se refirió a la situación de Alejandro Faurlin, quien también pasó por Atlético Rafaela.

A su vez, el volante Roberto Bochi (ex Platense) y el lateral Sebastián Corda (Mitre), serían los primeros en sumarse. “Son negociaciones encaminadas, cuentan con un buen pronóstico y son piezas que se empiezan a subir a este proyecto”, reconoció.

La conexión Talleres

“Es una posibilidad traer jugadores de Talleres, pero se que necesita un plantel largo. Estamos mirando donde podemos acceder más fácil, queremos a los jugadores a principio de enero”, expresó Bobaglio, con paso por el club de barrio Jardín como futbolista y después como entrenador de la Reserva que se coronó campeona.

De hecho, ya como DT de la Primera Nacional llevó a Villa Dálmine a Catriel Sánchez, delantero que hoy por hoy está sin club. En cuanto a los puntas que dirigió en Morón, caso Tobías Zárate, descartó su incorporación.