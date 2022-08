Asumió Gabriela Barbás como Ministra de Salud de Córdoba y anunciaron más cambios en el área

Gabriela Barbás asumió como nueva Ministra de Salud de Córdoba. El acto se llevó a cabo en el Centro Cívico, donde el gobernador Juan Schiaretti le tomó juramento. Además, se conoció un cambio más en la cartera sanitaria.

La funcionaria es la nueva Ministra de Salud de Córdoba. Foto: Facundo Luque

“Le deseo a Gabi la mayor de las suertes en esta nueva función que va a desempeñar. Tiene una gran pasión por la salud pública. Y fue uno de los puntales en la lucha contra la pandemia. Mostro capacidad templanza y decisión. Por eso estoy convencido de que vas a hacer una gran tarea como ministra”, dijo el gobernador en la ceremonia.

Luego de asumir, la nueva ministra confirmó que su primera reunión será con las madres damnificadas tras la muerte de bebés en el Neonatal: “El mensaje para las madres. Ya me he empezado a contactar con las familias y me voy a empezar a reunir con las familias. Esa va a ser mi primera reunión”.

Más cambios en el área de salud

Tras la renuncia de Diego Cardozo, a raíz de la investigación por la muerte de bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba, se conocieron más movimientos en la cartera sanitaria. El secretario Pablo Carvajal también se apartará del puesto, y aún no se conoce quién será su reemplazo. Mientras que, en el lugar que deja Gabriela Barbás asume una ex funcionaria de la entidad.

Gabriela Barbás. (La Voz / Archivo)

Desde ahora, la secretaría de Prevención y Promoción quedó a cargo de Analía Cudolá, quien ocupó esa secretaría durante la gestión de Francisco Fortuna. Cudolá venía desempeñándose hasta aquí en el directorio de la Apross.

El currículum de Gabriela Barbás

Oriunda de Concordia, Entre Ríos, ingresó a la Facultad de Ciencias Químicas en 1994 para estudiar Bioquímica. Tras obtener su título de grado en 1999, Barbás llevó adelante -a lo largo de dos años- la Especialización en Virología de la FCQ (UNC) a través del Instituto de Virología “Dr. José María Vanella”.

Barbás es, además, experta en biología molecular. Se desempeña en salud pública e investigación desde hace más de 15 años. Tomó una importante notoriedad pública durante la pandemia por Covid-19, ya que era la encargada de precisar la información de salud a la prensa.

Gabriela Barbás. Salud. Córdoba.

Se desempeñó en el Laboratorio Central de la provincia de Córdoba desde el 2006, fue Jefa del Laboratorio de Biología Molecular y Jefa del servicio Bioquímico. En 2021, recibió la “Distinción de Graduada de Actuación Distinguida 2021″, de la UNC.