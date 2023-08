Así se despidió el cordobés Lucas Beltrán de River; pase millonario para Instituto

Lucas Beltrán, goleador de River que se inició en Instituto y es nuevo jugador de la Fiorentina, se despidió del fútbol argentino en lo que se convirtió en una transferencia millonaria para las arcas del club de Alta Córdoba.

La Fiore compró el 100 por ciento de su pase a cambio de 22 millones de euros. Antes de abordar el vuelo rumbo a Europa, el delantero cordobés lamentó la eliminación de River en los octavos de final de la Copa Libertadores ante el Inter en Brasil, lo que precipitó su salida.

Lucas Beltrán y un montaje con la camiseta de Fiorentina de Italia. (La Gazzetta).

“Todavía estoy tratando de digerir la eliminación, que fue muy tempranera y algo que no esperábamos. Pero tengo esta oportunidad que quería aprovechar”, afirmó Beltrán.

“Para nosotros era muy importante pasar de fase, como lo marca la historia de la institución. Ahora los chicos lo harán de la mejor manera. Son excelentes personas y hay un gran cuerpo técnico. No van a tener dificultades para lo que viene”, añadió.

“Cumplí mi sueño, lo dije el día del festejo. Salí campeón en el Monumental con la camiseta de River. Me hubiera gustado despedirme en la cancha”, aseguró Beltrán.

EL INICIO DE BELTRÁN EN CÓRDOBA Y EL CONTACTO CON PAULO DYBALA

“Ayer pensaba un poco cuando me tocó venir de Córdoba en colectivo con 14 años, deje cosas de lado, como la familia y amigos”, evocó Beltrán, iniciado en Instituto.

Lucas Beltrán en su etapa de formación en Instituto. Desde allí saltaría a River. (Instagram @BeltranLucass)

“Pasó todo muy rápido. Hace poco estaba en Colón. Me sirvió para crecer, fue un gran paso ir ahí. Sumé minutos y gané confianza. Luego me tocó volver y tanto Marcelo (Gallardo) como Martín (Demichelis) me dieron confianza. Creo que soy un jugador diferente, con más rodaje”, analizó. Y lo repasó en una entrevista con el programa De la cancha al living.

Benfica, Friburgo y Roma, donde lo recomendó Paulo Dybala, también se lo querían llevar. “Hablé con Paulo, pero no se dieron algunas cosas. La Fiorentina también estuvo muy interesada todo el tiempo y tiene un proyecto muy bueno”, señaló.

BELTRÁN, UN PASE MILLONARIO PARA INSTITUTO

La venta del pase de Lucas Beltrán a la Fiorentina se realizó en unos 25 millones de euros, que incluyen bonos y variables en el caso de que complete objetivos.

“Soy un agradecido a todos los que estuvieron en este camino desde Instituto, donde empecé a jugar”, remarcó el delantero en el aeropuerto de Ezeiza, próximo a viajar a Italia.

Lucas Beltrán, recientemente transferido por River, en sus comienzo en Instituto. La "9" y capitán en un cotejo ante Vélez. (Prensa Vélez).

Instituto tenía como presidente a Ricardo Morellato al momento del pase del delantero a River, que pagó 1,2 millones de pesos, aunque lo que figura en los libros contables es un pago de 400 mil pesos.

El club de Alta Córdoba conservó el 10 por ciento de la ficha para una futura venta. Por lo que en esta operación a Instituto le quedarán unos dos millones de euros, monto del que deberá pagar impuestos y demás gastos administrativos.

Lucas Beltrán en su etapa de formación en Instituto. Desde allí saltaría a River. (Instagram @BeltranLucass)

Además de un 5 por ciento del monto total de una transferencia definitiva por los derechos de formación, que van desde los 12 hasta los 13 años: unos 375 mil euros más.