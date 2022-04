En las últimas horas salió a la luz la noticia que sorprendió a más de uno e involucra al excampeón del Mundo, Mario Kempes, quien tendría una hija extramatrimonial.

En el programa de “A la tarde” (América TV), la periodista Débora D’Amato contó la historia de Natalia Sarabia, quien se enteró de la verdad cuando era una adolescente por la boca de su abuela materna.

La joven, que nació en Sevilla en 1986 pero actualmente vive en el partido de Pilar, lleva el apellido de otro jugador de fútbol: Dante Sanabria.

Natalia Sanabria, la supuesta hija de Mario Kempes Foto: Captura de pantalla, A la ta

Según relató D’Amato, las familias Kempes y Sanabria compartían una amistad pero cuando la esposa del jugador rosarino, Marcela Speranza, regresó a la Argentina, a ayudar en la crianza de las hijas del delantero cordobés, habría mantenido un único encuentro amoroso del que habría nacido la joven, quien está en busca de su identidad.

El acercamiento de Natalia con Mario Kempes

En 2014, Natalia intentó conocer personalmente al excampeón del Mundo, cuando presentó en Buenos Aires su libro, pero ese encuentro quedó trunco ya que la segunda esposa de Kempes le negó el cruce.

Mario Kempes Foto: Web

“Lo que Natalia busca es saber su identidad, por lo que inició un juicio por filiación que no pudo prosperar por no tener la dirección del domicilio de Kempes”, explicaron en el programa.

La respuesta de Mario Kempes

Luego de que se hiciera público el reclamo de paternidad, el exfutbolista habló en el programa de Karina Mazzoco para dar su versión. “Un día me llamó a ESPN porque su papá quería hablar conmigo. Estando en un partido de fútbol, me atiende ella y yo pregunté por el padre. ‘Soy Mario Kempes’, le dije. ‘Yo soy Natalia y quería decirte que soy tu hija’, me contestó. Así me lo largó. ‘Perdoname, pero estoy trabajando’, le dije y le corte”, empezó su descargo el Matador.

También confirmó el supuesto acercamiento de Natalia durante la presentación de su libro y que la muchacha trató de contactarse con las hijas del cordobés.

Al nacido en Bell Ville, manifestó que no tuvo ninguna relación con Speranza y admitió que está dispuesto a hacerse un ADN para corroborar la identidad de la joven de 36 años.