Con mucho para contar después de un prolongado silencio, Andrés Fassi dio una conferencia de prensa este viernes, a horas del debut de Talleres en una nueva Liga Profesional. Habló de los refuerzos, resaltó el mérito de mantener la base del plantel y al técnico Alexander Medina, y admitió que el ecuatoriano Piero Hincapié emigraría.

“En un mercado muy complicado, de país en país estoy viendo las mejores opciones para el club y muy cerca de las necesidades de Alexander y el plantel”, afirmó via Zoom el presidente de Talleres, desde España.

Adelantó que Héctor el Rayo Fértoli, extremo de Racing Club, está a un paso de ser refuerzo. “Está muy cercano a cerrarse. Son negociaciones complejas, porque los seis o siete jugadores que hay en el mercado los buscamos todos los clubes. Por eso se pueden retrasar las operaciones”, explicó Fassi.

“Vendrán dos o tres jugadores más. Probablemente venga Fértoli y si se va Hincapié venga otro central extranjero. Nos quedan dos plazas de jugadores del exterior. Y seguramente vendrá un volante ofensivo o un delantero, que nos ha pedido Alexander”, añadió.

Sobre Hincapié, figura de la Selección de Ecuador en la Copa América, sostuvo: “Todavía no está vendido, pero es muy probable que se venda. Son seis o siete los clubes que lo quieren. No volvió todavía porque no había tenido vacaciones, como el resto del plantel. Hoy tuve una reunión por su venta, mañana viajaré a Portugal y, después, a Italia para tratar de definir la operación”.

En ese sentido, Fassi remarcó: “Hubo pedidos por seis o siete jugadores del plantel y no ha sido fácil retenerlos. Hubo que hacer un gran esfuerzo para que se queden Auzqui, Tenaglia, Navarro, Enzo Diaz, Valoyes, Hincapié y Komar.

Uno de los refuerzos que pueden sumarse es Rodrigo Villagra, volante central de Rosario Central Rodrigo Villagra. “Es es un jugador que siempre hemos querido. Sabemos que Federico Navarro en poco tiempo se irá al extranjero y la negociacion económica no es fácil. Si puede venir en este mercado, mejor, pero es un puesto que hoy está bien cubierto”.

El caso Diego García

La llegada del volante uruguayo Diego García, con una situación judicial complicada por una causa penal de instancia privada, generó resistencia en amplios sectores del club de barrio Jardín. Y Fassi dio su opinión: “Garcia es un muy buen jugador de fútbol pedido por el cuerpo técnico, envuelto en una situación personal que hasta ahora no ha sido comprobable en nada. En el momento en que seamos notificados de alguna situación judicial que pueda complicar su continuidad, veremos qué hacer”, puntualizó.